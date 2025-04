Milan, 25 milioni per l’erede di Theo Hernandez | CM.IT

Senza rinnovo, il club rossonero sarebbe obbligato a cederlo in estate onde evitare di perderlo a zero nel 2026. Possibile sostituto dal Belgio

Theo Hernandez contro l’Udinese ha realizzato il suo quinto gol stagionale. Sul piano numerico, il francese è in linea con quelle passate, mentre sotto l’aspetto delle prestazioni resta l’enorme divario rispetto al giocatore che riusciva a trascinare la squadra e, spesso, a a cambiare il volto di una partita.

Oltre che la sesta stagione, quella che sta per terminare potrebbe essere anche l’ultima in maglia rossonera. Come noto il Milan è ben disposto a privarsene, tanto che a gennaio disse sì ai 50 milioni proposti dal Como, anche perché il suo contratto è sempre in scadenza a giugno 2026.

Al momento non risultano esserci stati dei passi in avanti per il rinnovo, del resto il classe ’97 punta a un sostanzioso aumento dell’ingaggio attuale, che è di circa 4 milioni di euro netti. Qualora le parti non dovessero venirsi incontro, trovando sostanzialmente un accordo a metà strada, il divorzio in estate diventerebbe l’unica soluzione possibile. Quantomeno per il club, così da non perderlo a zero.

Il mercato è molto influenzato da quello che accade in campo, motivo per cui dopo questa fallimentare stagione non sarà semplice trovare un club disponibile a un investimento importante per Theo Hernandez. Non solo, Moncada o il nuovo Ds rossonero dovrebbe trovarne anche uno ‘gradito’ al marsigliese, esigente come lo sono tutti i calciatori del suo livello.

Il numero 19, che al Milan ha vinto uno Scudetto nel 2022 e una Supercoppa lo scorso gennaio, ‘sogna’ di tornare al Real Madrid che non aveva creduto in lui nel 2019, vendendolo al Milan per circa 20 milioni di euro. Florentino Perez non sembra impazzire per il transalpino, ma dopo aver perso l’occasione Alphonso Davies, il quale ha rinnovato col Bayern fino al 2030, potrebbe valutare di riportarlo a Valdebebas alle giuste condizioni economiche.

Theo Hernandez, l’erede potrebbe essere De Cuyper: il Brugge vuole almeno 25 milioni

Difficile fissare un prezzo per Theo Hernandez. Certo siamo lontani dalla valutazione di 70/80 milioni che veniva fatta un paio di stagioni fa. Pesano non poco la sua situazione contrattuale e un’annata tutt’altro che da incorniciare. Come raccolto da Calciomercato.it, sappiamo invece quanto viene valutato uno dei più accreditatati a raccogliere la sua eredità in rossonero: Maxim De Cuyper.

Il Brugge, dal quale nel 2022 fu preso De Ketelaere, vuole almeno 25 milioni di euro per il cartellino del 24enne belga. Il club di Cardinale è molto interessato a De Cuyper, il quale rispetto a Hernandez ha meno potenza ed esplosivita, ma una proprietà di palleggio e una capacità di lancio maggiori. Autore di 3 gol e 7 assist quest’anno, il classe 2000 (1,82m) sarebbe nei radar anche della Juventus.