Milan, svolta sul mercato: può essere la sua ultima partita

Svolta sul mercato del Milan: potrebbe essere la sua ultima partita

Zlatan Ibrahimovic aveva detto di essere “Al sesto giorno su sette”, ma nel settimo giorno il Milan potrebbe mettere insieme più di un colpo in entrata.

Vi abbiamo raccontato come il club rossonero stia accelerando per Silvano Vos dell’Ajax, ma l’olandese potrebbe non essere l’unico colpo in entrata per i rossoneri. A centrocampo potrebbero esserci ancora diverse uscite e un nome in entrata resta particolarmente caldo per i rossoneri. Si tratta di Manu Kone. Il centrocampista francese del Borussia Moenchengladbach resta un elemento monitorato con grande attenzione.

Milan, Kone in uscita: il Borussia aspetta l’offerta giusta

L’interesse nei confronti del transalpino di origini ivoriane, che piace anche alla Roma, non è nuovo. Ne ha parlato anche Ibrahimovic e anche dalla Germania sottolineano come le prossime ore potrebbero essere caldissime per il futuro del centrocampista.

Come riferisce ‘Sky Sport Deutschland’, Kone ha già fatto capire di voler lasciare il club, nonostante un contratto valido fino al 2026. L’opportunità di trasferirsi in Italia fa gola al centrocampista, che ha aperto le porte ad un trasferimento al Milan. Quella contro il Bayer Leverkusen in programma questa sera potrebbe essere l’ultima sua gara con la maglia dei ‘Fohlen’, ma al momento alla dirigenza del Borussia non sono arrivate offerte. I tedeschi vorrebbero cedere Kone per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Mancano ancora otto giorni alla fine del mercato e la situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore, specialmente se in casa rossonera dovessero arrivare offerte importanti per Adli e Bennacer. In caso di doppia uscita, a quel punto il Milan avrebbe il posto in lista per tesserare il centrocampista francese. Difficile infatti che il Milan decida di affondare il colpo con i calciatori ancora in rosa. A quel punto si ritroverebbe due centrocampisti non tesserabili e dovrebbe sperare in offerte dall’Arabia Saudita a mercato chiuso.