Esclusione UFFICIALE: l’ex Inter sul piede di guerra

Ufficiale l’esclusione, l’ex Inter è ora sul piede di guerra: giorni caldissimi per il suo futuro

Un secondo segnale che sa di rottura. Dopo la panchina nella prima giornata, ecco arrivare l’esclusione dalla lista dei convocati in vista di quello che è il secondo match di campionato.

Il futuro di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain sembra essere sempre più intriso di dubbi. Perché il centrale slovacco, dopo la panchina alla prima giornata con il Le Havre, non figura neppure nell’elenco dei convocati in vista di quella che è la seconda gara di Ligue 1 contro il Montpellier, che segna l’esordio dei campioni di Francia in carica al Parco dei Principi. Una gara a cui Skriniar non prenderà parte. Non per problemi fisici, ma per una scelta tecnica presa da Luis Enrique.

Psg, Skriniar escluso dai convocati:

Che i rapporti tra il difensore e il tecnico spagnolo non fossero idilliaci si era notato anche nella scorsa stagione. Una stagione complicata per l’ex Inter, con poche presenze da titolare nella seconda parte di un’annata condita anche da un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dal campo per due mesi.

Ora il rapporto tra giocatore e allenatore sembra essere peggiorato. Nonostante si sia allenato in gruppo regolarmente, il calciatore slovacco è stato escluso dai convocati. Una decisione forte da parte di Luis Enrique, che porta quindi Skriniar a finire sul mercato. Questi ultimi giorni potrebbero essere decisivi quindi per il suo futuro, con l’ipotesi di un addio che a questo punto appare tutt’altro che remota. Magari in prestito, visto il lungo contratto con i parigini sino al 2028 e il poco tempo a disposizione per i club per tentare di avviare una trattativa. Oltre a Skriniar, nell’elenco dei convocati non figurano neppure l’urguayano Ugarte, sempre più vicino al Manchester United, Danilo Pereira, Carlos Soler, che sembra essere ad un passo dal trasferimento al West Ham e il difensore Nordi Mukiele, in passato accostato anche al Milan.