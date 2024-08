Milan, addio Pobega: il centrocampista resta in Serie A | CM.IT

L’addio di Tommaso Pobega è ormai questione di ore. Il giocatore è pronto a fare le valigie per andare a giocare altrove: il punto della situazione

Dopo Pierre Kalulu, il Milan si appresta a salutare un altro giocatore, Tommaso Pobega. Come scritto nella giornata di ieri, il Bologna ha premuto il piede sull’acceleratore per mettere le mani sul centrocampista italiano, superando così la concorrenza.

Il calciatore, che piaceva anche a Genoa, Torino e Monza, ha così dato il suo parere positivo al trasferimento ai rossoblu. La possibilità di giocare la Champions League ha certamente influito sulla sua scelta. Nelle ultime così le parti sono state in continuo contatto per raggiungere un accordo. Pobega è dunque pronto a vivere una nuova avventura. Come Kalulu, l’italiano si trasferirà a Bologna in prestito con diritto di riscatto. E’ questa la formula di cui si è parlato per chiudere l’affare.

Calciomercato Milan, rivoluzione a centrocampo: rischio Bennacer

L’addio di Tommaso Pobega era di fatto stato annunciato da Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese lo ha escluso dai convocati, facendo capire a tutti che l’italiano non rientrasse nei suoi piani così come quelli della società. Discorso identico per Yacine Adli, il prossimo a fare le valigie.

Per il francese sono arrivare diverse offerte dal mondo arabo, da Qatar e Arabia Saudita, ma spera di poter continuare a giocare in Europa. E’ arrivato qualche sondaggio dall’Inghilterra, ma non è da escludere che si trasferisca in Bundesliga o in Ligue 1. Bisogna, dunque, attendere per capire quale pista potrà davvero decollare. C’è attesa, inoltre, anche per Ismael Bennacer. L’algerino non è stato messo ai margini, anzi. Sabato ha giocato titolare e non verrà di certo messo da parte, ma se dovesse arrivare un’offerta sui 40 milioni di euro verrebbe certamente presa in considerazione. Il calciatore ha aperto al trasferimento in Arabia Saudita, un mondo che prima o poi abbraccerà, ma non forzerà l’uscita per un trasferimento perché a Milano si trova bene. Un suo addio aprirebbe le porte all’arrivo di Kone, valutato sui 20 milioni. Nel frattempo, però, il Diavolo ha praticamente chiuso per Silvano Vos.