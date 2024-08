Bomba Juve, attaccante escluso dai convocati: sta arrivando da Thiago Motta

La Juventus potrebbe aver chiuso davvero per il primo rinforzo offensivo, attesissimo da Thiago Motta: l’arrivo sarebbe “imminente”

La Juventus a due giorni dalla seconda partita di campionato contro il Verona, dopo la prima uscita positiva contro il Como di Fabregas, continua a portare avanti anche la questione mercato. E questa potrebbe essere stata una giornata più che importante sul fronte attacco.

Mentre c’è da registrare il possibile caso Danilo e l’ufficialità del rinnovo di Weston McKennie fino al 2026, in entrata potrebbe arrivare presto un grande colpo. L’indiscrezione arriva in questi minuti dal Portogallo e dal prestigioso quotidiano ‘Record’, che ha lanciato l’ultim’ora sul proprio sito: “Francisco Conceicao non è tra i convocati dell’FC Porto per la partita contro il Rio Ave, in programma sabato. La cessione alla Juventus è imminente. Con un contratto coi Dragoes fino al 2029, il futuro di Francisco Conceicao è molto vicino alla soluzione dopo settimane di incertezza”, il testo preciso della notizia. Una svolta attesa da tanto tempo dai tifosi e da Thiago Motta, che in attacco è a dir poco in emergenza visti giocatori esclusi (Kostic e Chiesa) e quelli infortunati o non al meglio (Milik e Weah), tanto da utilizzare – con successo – il giovanissimo Mbangula. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come Juve e Porto stessero lavorando sulle cifre e la formula dopo la bozza d’intesa tra i bianconeri e il calciatore reduce da Euro 2024. Stando alle indiscrezioni portoghesi, l’accelerata sembra essere finalmente arrivata tanto che l’allenatore dei Dragoes Vitor Bruno lo avrebbe escluso dai convocati per la prossima partita di campionato prevista domani.

La Juventus ovviamente non si fermerà qui, ma avrà bisogno di almeno uno se non due attaccanti. Su Nizo Gonzalez resta lo stallo sulle cifre, a maggior ragione dopo le parole del dg della Fiorentina Ferrari, l’altro nome caldo in questo momento è quello di Jadon Sancho.