Juventus: Kalulu è una certezza, ma in tre possono saltare

Le ultime sul futuro di diversi giocatori del mondo bianconeri. Ecco la loro situazione a poche settimane dalla scadenza del loro prestito

E’ un weekend che sorride alla Juventus di Igor Tudor. I bianconeri hanno conquistato tre punti fondamentali contro il Lecce, guadagnando terreno prezioso per la qualificazione in Champions League.

Ci sarà ancora da lottare, ma con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite, si guarda al futuro con maggiore ottimismo. Un futuro, che chiaramente va programmato anche attraverso il calciomercato. Il primo problema che andrà risolto in casa bianconera è quello relativo ai tanti prestiti.

La Vecchia Signora si è affidata parecchio a questa modalità di acquisto nelle ultime sessioni. A TiAmo Calciomercato, programma YouTube di Calciomercato.it, si è fatto così il punto della situazione su tutti i giocatori arrivati con questa formula. Per alcuni c’è già la certezza di rimanere a Torino e stiamo parlando di quegli elementi che nei contratti hanno l’obbligo di riscatto, come per Di Gregorio, Kally e Gonzalez.

Juventus, il punto sui prestiti: da Veiga a Muani

C’è chi come Pierre Kalulu, invece, è arrivato alla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Un riscatto che il giocatore francese ha dimostrato fin dal primo giorno di meritarsi.

Così per il difensore non ci sono dubbi in merito ad una sua permanenza, con il Milan pronto ad incassare una cifra sui 17 milioni di euro, dopo averne presi 3,3 milioni per il prestito in estate.

Ha fatto tanto ben fin qui anche Renato Veiga, ma difficilmente resterà a Torino. Non c’è alcun riscatto fissato e farà dunque ritorno al Chelsea. Da quanto filtra dal club bianconero, è difficile che si possa riaprire una nuova trattativa per un ritorno alla Juventus. I costi per un suo acquisto sembrano poter essere, infatti, troppo alti.

Addio praticamente certo anche per Kolo Muani, che aveva avuto un inizio devastante, poi si è affievolito come la Juve di Thiago Motta. L’attaccante francese non è più un titolare e i bianconeri stanno valutando se fare un’operazione davvero onerosa. L’impressione adesso è che la separazione sia vicina.

Ultimo capitolo dedicato a Francisco Conceicao. Al momento la trattativa per il suo acquisto a titolo definitivo è in stand by Troppi i 30 milioni per il suo acquisto, serve lavoro di diplomazia per trovare una soluzione, ma al momento è complicato che tutto possa risolversi entro giugno.