Juventus-Conceicao, le cifre bianconere e la possibile strategia del Porto | CM.IT

Continua la trattativa per Francisco Conceicao alla Juventus: le cifre bianconere e la possibile strategia del Porto

Francisco Conceicao continua ad essere uno dei nomi più caldi del mercato della Juventus. L’esterno portoghese non ha giocato ieri nella sfida tra Porto e Santa Clara per un problema fisico, come confermato anche dall’allenatore.

Intanto prosegue la trattativa per il suo approdo in bianconero: come raccolto da Calciomercato.it, Mendes sta provando a lavorare su un prestito con obbligo di riscatto per un cifra complessiva di trenta milioni di euro. L’idea portata avanti per conto della Juventus è un prestito oneroso per un cifra alta, intorno agli 8 milioni più bonus, più venti milioni per il riscatto con obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Cifre oltre le quali la Juventus non vorrebbe andare, ma che non trovano – al momento- d’accordo il Porto che vorrebbe monetizzare maggiormente dal prestito oneroso. La prossima settimana continuerà a trattare: il calciatore vuole i bianconeri e da tempo c’è una bozza d’intesa tra le parti. C’è da aggiungere che il Porto, che ha la necessità di fare soldi, potrebbe anche fare un’operazione simile a quella fatta all’epoca con Joao Felix: avere i soldi nell’immediato da un istituto finanziario, ma vorrebbe che la Juve si facesse carico anche degli interessi e degli oneri accessori di questa eventuale operazione.