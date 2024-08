Accordo con la Juventus: il nuovo attaccante costa 30 milioni | CM.IT

Svolta improvvisa sul mercato della Juventus che si prepara all’assalto decisivo per uno dei principali obiettivi in attacco

Dopo la frenata delle scorse ore per quanto riguarda l’affare Nico Gonzalez con la Fiorentina, da parte della Juventus non si è fatta attendere una reazione sul mercato. Il club bianconero ha fretta di consegnare a Thiago Motta una formazione competitiva per la prossima stagione, con il calciomercato giunto alle battute finali. Soprattutto nel reparto avanzato, però, sono attesi ancora un paio di arrivi.

Ad aprire le danze potrebbe essere Francisco Conceicao, uno dei principali obiettivi seguiti dalla Juve in queste ultime settimane. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’operazione con il Porto sta andando avanti su presupposti incoraggianti per i bianconeri. La novità di oggi riguarda la formula che potrebbe sbloccare il passaggio del talento portoghese a Torino: le parti stanno discutendo su un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Riscatto fissato sui 30 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto alle prime richieste del Porto.

Come risaputo, da parte di Conceicao è forte la voglia di lasciare il Porto dopo la situazione che si è venuta a creare nei mesi scorsi in seguito all’addio del padre Sergio ed alla nomina dell’ex assistente Vitor Bruno come nuovo allenatore. Nonostante i tentativi di mediazione da parte del nuovo presidente André Villas-Boas, l’umore del forte esterno non sembra essere cambiato. La Juventus ha raggiunto da tempo un’intesa di massima con il classe 2002 che a questo punto continua a spingere sull’acceleratore per raggiungere la destinazione bianconera.