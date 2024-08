Inter, doppio pericolo (uno è Mourinho) per Palacios: atteso nuovo rilancio | CM.IT

L’Inter è in pressing su Palacios, però manca ancora la fumata bianca: tutte le ultime sul futuro del giovane difensore argentino

Non c’è ancora il semaforo verde per l’operazione che potrebbe portare Tomas Palacios in Serie A con la maglia dell’Inter.

Dopo l’incontro di mercoledì nella sede nerazzurra con i rappresentanti dell’Independiente Rivadavia (club interlocutore nei dialoghi con l’Inter) e del Talleres, c’è da registrare una frenata nella trattativa visto che le parti non hanno trovato per il momento un punto d’incontro sulle cifre dell’operazione e si aggiorneranno nei prossimi giorni. L’offerta presentata dall’Inter, tra i 6 e i 7 milioni di euro più bonus (alcuni facili altri invece un po’ più difficili), non è sufficiente per incassare il via libera per il giovane difensore classe 2003, profilo scelto dai campioni d’Italia per completare la rosa di Simone Inzaghi nella casella di vice Bastoni.

Calciomercato Inter, concorrenza agguerrita nella corsa a Palacios: c’è anche il Fenerbahce dell’ex Mourinho

Le due società argentine – come raccolto da Calciomercato.it – hanno infatti una proposta migliore sul tavolo, recapitata dalla Bundesliga, senza considerare inoltre l’interesse concreto anche di squadre spagnole, inglesi e recentemente anche del Fenerbahce dell’ex interista Mourinho in Turchia.

Gli argentini hanno chiesto così all’Inter di alzare la propria offerta, specialmente per la parte fissa del cartellino. La delegazione dell’Independiente e del Talleres è ancora presente a Milano insieme all’intermediario Simonian, con quest’ultimo che ieri dopo il vertice con Marotta e Ausilio si era mostrato piuttosto ottimista sulla buona riuscita dell’affare con i nerazzurri campioni d’Italia.

Anche nelle stanze di Viale della Liberazione continua a filtrare fiducia, però per strappare Palacios alla concorrenza del resto d’Europa ci vorrà una nuova proposta economica e a stretto giro di posta sono attese quindi ulteriori novità visto che il tempo stringe e la chiusura della sessione estiva del mercato è sempre più vicina. Malgrado il crescente interesse e la corte di diversi club, Palacios continua a dare la sua priorità al trasferimento all’Inter e nel campionato italiano.