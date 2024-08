Inter-Palacios, Tallares e Ridavia a Milano: si tratta | CM.IT

Le ultime sul colpo Tomas Palacios. L’Inter spinge per mettere le mani sul giovane difensore argentino: il punto della situazione

L’Inter si prepara a piazzare l’ultimo colpo del suo calciomercato. I nerazzurri, ormai da giorni, hanno individuato il profilo giusto per rafforzare il pacchetto difensivo.

Oaktree ha dettato la nuova linea, bocciando di fatto gli over 30, e suggerendo a Beppe Marotta, Ausilio e Baccin di seguire altre piste. E’ stato così il presidente dei Campioni d’Italia a confermare che il giocatore giusto è uno alla ‘Bisseck’, un giovane capace di crescere e di poter dar una mano alla squadra in futuro. Un identikit che chiaramente corrisponde alla perfezione anche al profilo di Palacios. Il 21enne difensore argentino è da tempo sul taccuino della dirigenza nerazzurra e in queste ore si sta provando ad accelerare per riuscire ad acquistarlo. Ne è certamente più che una prova l’arrivo a Milano di una delegazione del Talleres, nella figura di Juan Pablo Fassi, e del Ridavia, Agustín Vila e Sebastian Peratta, per discutere con l’Inter dell’affare.

Calciomercato Inter, colpo Palacios: il punto della situazione

Al momento i nerazzurri sono disposti a mettere sul piatto un’offerta da 6 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita.

Gli argentini, invece, puntano ad incassare 10 milioni, facendo leva su altre offerte più importanti, arrivate dalla Arabia Saudita. C’è quindi da limare questa differenza che il club nerazzurro spera di riuscire a colmare aggiungendo i bonus. Gli argentini vogliono, comunque almeno 7,5-8 milioni di base fissa. C’è quindi da trattare. Nel frattempo, inoltre, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, va registrato l’inserimento, proprio nelle ultime ore, di un club della Premier League, ma Tomas Palacios ha già scelto, vuole solo i nerazzurri.