Palacios vuole l’Europa (e l’Inter), respinta l’offerta araba: la cifra richiesta per il sì | CM.IT

Tiago Tomás Palacios resta un obiettivo dell’Inter: no alla proposta dall’Arabia Saudita, le cifre richieste per il calciatore

Partenza in salita per l’Inter che è stato fermato sul pareggio dal Genoa nella prima giornata di campionato. Mentre il campo si prende la scena, il mercato non è ancora terminato e l’obiettivo per i nerazzurri è stato esplicitato dal presidente Marotta sabato nel pre-partita: “Per il difensore cerchiamo un profilo alla Bisseck, sia per qualità che per età. Stiamo seguendo una pista valida, Ausilio e Baccin sono bravi con i giovani”.

Un identikit che corrisponde anche al profilo di Palacios, 21 anni, difensore argentino che è da tempo sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il giovane sudamericano vuole l’Europa e l’Inter ed è per questo che ha rispedito al mittente una importante proposta araba.

Un no che non rende però più agevole la trattativa per i nerazzurri: la richiesta da soddisfare è di nove milioni di euro, più tre milioni di bonus, con in aggiunta anche una percentuale sulla futura rivendita.

Inter, ultime su Palacios: la concorrenza tedesca

A rendere più complicate le cose per i piani dell’Inter, c’è la concorrenza che arriva dalla Germania.

Come raccontato dalla nostra redazione, infatti, un club di Bundesliga è pronto a spendere 10 milioni di euro complessivi, quindi compresi di bonus, per acquistare il 70% del cartellino di proprietà del Telleres. Il nome dell’argentino resta dunque al centro del mercato: queste la situazione al momento, vedremo nei prossimi giorni come evolverà la vicenda.