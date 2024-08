Sancho-Juventus, la richiesta dello United e le ultime dall’Inghilterra | CM.IT

Juventus a caccia di esterni d’attacco: Sancho sempre nel radar di Giuntoli

Juventus al lavoro su molti tavoli, in entrata e in uscita, in questi giorni che portano alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Detto di Federico Chiesa e del Barcellona, oltre alle ultime notizie raccolte su Francisco Conceicao del Porto, resta caldo, e non parliamo di clima, il nome di Jadon Sancho.

In tempi non sospetti vi abbiamo parlato di questa possibilità e dell’alta richiesta del Manchester United. Adesso che si avvicina la chiusura del mercato, le pretese si sono sono notevolmente abbassate e le cose stanno cambiando velocemente.

La Juve su Sancho: i dettagli della trattativa

Secondo le indiscrezioni raccolte in Inghilterra da Calciomercato.it, la richiesta per il diritto, che può trasformarsi in obbligo, di riscatto da parte dello United è scesa a 45 milioni di euro.

Per il prestito, invece, i ‘Red Devils’ chiedono 5 milioni, con i bianconeri disposti a versarne la metà. Giuntoli e il suo staff puntano, inoltre, ad abbassare ancora la cifra da inserire per l’acquisto nella prossima estate. Parti al lavoro, la pista Sancho per la Juventus è da tenere concretamente in considerazione. Vi terremo aggiornati.