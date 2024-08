Contatti continui Chiesa-Barcellona e novità Juve: le ultime | CM.IT

Le parti stanno lavorando per un trasferimento dell’esterno bianconero in maglia blaugrana

Stiamo per entrare nell’ultima settimana decisiva di calciomercato, nella quale verranno definite diverse operazioni ancora in ballo. Tra queste, si attendono nuovi sviluppi sul fronte Federico Chiesa: l’esterno italiano, in scadenza di contratto il prossimo giugno 2025, prosegue la ricerca di un nuovo club dopo essere stato scaricato dalla nuova Juventus di Thiago Motta.

Confermando quanto vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, il Barcellona rimane la prima opzione in questo momento per il futuro dell’ex Fiorentina. I contatti tra l’entourage di Chiesa e la società spagnola sono continui, con l’agente Fali Ramadani impegnato in prima persona per portare a termine la trattativa. Da settimane, infatti, il noto procuratore è stato incaricato di trovare una nuova sistemazione per il classe 1997, finito da questa estate ai margini del progetto bianconero.

Come raccolto da Calciomercato.it, la Juve è disposta ad andare incontro alle esigenze del Barcellona ed aprire anche ad offerte inferiori alla valutazione iniziale da 15 milioni. L’esterno – lo ricordiamo – pesa 14 milioni a bilancio per i bianconeri, disposti comunque a ragionare davanti ad una proposta da 12-13 milioni anche a patto di generare una minusvalenza.

Per quanto riguarda l’intesa economica tra Chiesa e il Barcellona, si lavora su un triennale con opzione per il quarto con ingaggio a salire.