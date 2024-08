Chiesa, si scalda la pista Barcellona: cosa sta succedendo | CMIT

Il feeling tra l’agente di Chiesa e il Barcellona può avere un peso determinante per il buon esito dell’operazione

Il Barcellona resta al momento l’opzione numero uno per Federico Chiesa. Sia per una questione di opportunità, sia per gli ottimi rapporti tra l’agente dell’attaccante e i blaugrana. Senza dimenticare – ovviamente – il gradimento del calciatore che è molto affascinato dall’idea di indossare la maglia dei catalani.

Come detto, il feeling lavorativo tra l’agente e il Barça può avere quindi un peso determinante per il buon esito dell’operazione, tanto che il procuratore potrebbe definire anche altri affari in questa sessione con il Barcellona.

Non c’è, quindi, un vero e proprio problema di costi: la Juventus, infatti, potrebbe scendere anche dalla valutazione di 15 milioni di euro (registrando quindi una piccola minusvalenza) pur di trovare una soluzione al giocatore che è fuori dai piani di Thiago Motta.

Invece la richiesta di ingaggio per Chiesa non cambia e continua ad aggirarsi sui 7 milioni di euro. L’ostacolo che va superato è quello legato al Fair Play Finanziario spagnolo, con il Barcellona che deve vendere altri giocatori dopo Gundogan (vedi Vitor Roque nel mirino del Betis) per abbassare il monte ingaggi e accogliere nuovi calciatori.