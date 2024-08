Chiesa, l’agente arriva in Italia: ecco le ultime sul suo futuro | CM.IT

L’agente di Chiesa, Fali Ramadani, in Italia per definire il futuro del giocatore: le ultime dalla redazione di Calciomercato.it

Il futuro di Chiesa resta molto incerto e bisognerà attendere ancora del tempo per avere delle novità sostanziali sul suo futuro.

Partiamo, quindi, dalle (poche) certezze. La volontà delle parti è quella di trovare una soluzione entro fine mese, scartata così ad oggi la possibilità di andare via a zero. Questo perché Chiesa non vorrebbe vivere una stagione in tribuna e totalmente fuori dai campi, dopo la scelta della Juventus di togliere anche la sua maglia dallo store. Il secondo dato è che il prezzo ora è sceso, come da previsione, rispetto alla richiesta di 20 milioni: siamo arrivati a 15-18 milioni, magari aggiungendo alcuni bonus in grado di tutelare la Juve in caso di exploit dell’ex Viola.

L’agente del calciatore sarà in Italia in settimana per un confronto allargato con la Juventus: non ci sono ancora vere offerte da approfondire, ma l’idea è quella di ragionare anche su eventuali scambi dopo i colloqui con Chelsea e Tottenham, che non hanno dato il via a vere e proprie trattative di calciomercato. Insomma, è ancora tutto aperto e non si escludono dei ritorni di fiamma o soluzioni a sorpresa, vista l’esigenza di raggiungere entro breve una soluzione soddisfacente.

Su Chiesa, era stato molto chiaro, del resto, Thiago Motta a margine della gara con il Brest, sabato sera, spiegando: “Abbiamo parlato con lui e con ognuno dei giocatori rimasti fuori, ci sono ragioni di mercato dietro le esclusioni. Per ognuno, stiamo cercando di trovare una soluzione”.