Agente di Chiesa in missione a Londra: ecco come stanno le cose | CM.IT

Il procuratore di Federico Chiesa ha dato il via alla spedizione inglese con l’obiettivo di trovare offerte concrete per l’esterno della Juventus

Il futuro di Federico Chiesa sta per entrare in una fase cruciale. Come vi avevamo anticipato nelle scorse ore su Calciomercato.it, nella giornata di oggi era atteso il viaggio del suo agente Fali Ramadani a Londra con un obiettivo ben preciso: quello di consegnare alla Juventus delle proposte economiche concrete per mettere in piedi la trattativa che andrebbe a porre fine all’avventura dell’esterno italiano a Torino.

Nei contatti avuti tra gli agenti di Chiesa e il club bianconero negli ultimi tempi, è stata ribadita una volontà comune che renderà il divorzio meno complicato: quella di evitare di portare l’attuale contratto dell’esterno alla scadenza del giugno 2025, con il rischio soprattutto per la Juve di perdere a zero un calciatore dal talento indiscusso. Sembra evidente, dunque, come il futuro dell’ex Fiorentina sia legato soprattutto ai suoi agenti, i quali stanno cercando di trovare al più presto una soluzione che possa accontentare tutte le parti coinvolte in questo affare.

Come vi abbiamo raccontato anche nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’, da parte della Juventus è stata formulata all’agente Ramadani la richiesta di portare dal viaggio a Londra previsto quest’oggi delle offerte concrete, ma non solo. Il club bianconero, infatti, sarebbe disposto a ragionare anche a dei possibili scambi, pur di risolvere un nodo che giorno dopo giorno rischia di aggrovigliarsi sempre di più. Stando alle ultime notizie raccolte dalla nostra redazione, la missione del noto procuratore nella Capitale inglese è partita ormai da diverse ore. In particolare, si sta approfondendo l’interesse di due top club della Premier League come Tottenham e Chelsea.

Calciomercato Juventus, Premier League in pole per Chiesa

Davanti all’interesse di Tottenham e Chelsea nei confronti di Federico Chiesa, vanno ricordate alcune delle condizioni poste dalla Juventus per la cessione dell’esterno.

Com’è noto, a causa della scadenza del contratto dell’ex Fiorentina nel giugno 2025, è stata fissata una valutazione ragionevole per il suo cartellino. Il club bianconero valuta infatti la cessione di Chiesa sui 20/25 milioni di euro, ricordando la disponibilità a valutare eventuali scambi con contropartite d’interesse bianconero. Per quanto riguarda i rapporti tra il calciatore e la società, va ribadito che – nonostante non rientri nei piani futuri sotto l’aspetto tecnico – Chiesa viene considerato parte integrante della prima squadra e già da questa mattina ha lavorato con il resto dei compagni, di rientro dalla tournée in Germania. Da tempo, però, non si parla di rinnovo: da qui l’esigenza di trovare una soluzione entro la scadenza di questo mercato.