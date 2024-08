De Rossi fa sognare i tifosi della Roma: nuovo annuncio sul mercato

La nuova Roma di De Rossi in campo oggi anche con i due volti nuovi Soulé e Dovbyk. Dopo l’1-1 in amichevole, il tecnico giallorosso è tornato a parlare anche di mercato

La Roma accoglie Soulé e Dovbyk. Oggi è arrivato l’esordio dei due nuovi acquisti nell’amichevole con l’Olympiakos pareggiata col risultato di 1-1. In gol per i giallorossi è andato capitan Pellegrini su calcio di rigore.

Prime magie dell’argentino e nel finale i primi minuti in giallorosso anche dell’attaccante acquistato dal Girona. Il calciomercato in entrata, però, non è ancora concluso per la Roma. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Rossi nel post partita: “Lui e Soulé sono giocatori molto importanti. Ho la fortuna di avere una società alle spalle che fa investimenti di questo tipo e io ho la pazienza, che nessuno ha in questa città, di aspettarne anche altri perché so che arriveranno, perché questa società vuole fare le cose fatte bene”.

“Cercheremo di inserire il più possibile giocatori esterni alti che occupino l’ampiezza”. Dichiarazioni, queste, che hanno fatto subito pensare a Federico Chiesa.

Calciomercato Roma, l’annuncio di De Rossi sui prossimi colpi

L’allenatore giallorosso, dalle parole odierne, ha confermato la volontà del club di acquistare almeno un altro esterno. I tifosi tornano così a sognare Federico Chiesa, escluso da Thiago Motta per l’amichevole con il Brest è sempre più ai margini in casa Juve. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, la Roma ha trattato a lungo l’attaccante prima di virare su Soulé.

L’esterno della Nazionale rimane fuori dal progetto di Thiago Motta ed in uscita dalla Juve. Il rinnovo è sempre più lontano e, con un contratto in scadenza a giugno 2025, la valutazione da parte dei bianconeri è scesa fino a 20-25 milioni di euro. Le dichiarazioni di De Rossi riaccendono le speranze dei tifosi nonostante l’arrivo di Soulé. Staremo a vedere.