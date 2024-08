Juventus, Chiesa (ri)proposto al Barcellona: ecco come si può fare | CM.IT

Continua il tormentone sul futuro di Federico Chiesa, fuori dai piani della Juventus: si fa largo l’ipotesi Liga e Barcellona per il nazionale azzurro

Federico Chiesa è, ormai da tempo, fuori dal progetto della nuova Juventus. Thiago Motta lo ha lasciato fuori dalla lista dei convocati per la gara, poi vinta, d’esordio nel campionato di Serie A contro il Como di Cesc Fabregas.

Tutto, dunque, come previsto e nessun cambio di rotta: l’esterno della Nazionale italiana si allena con gli altri calciatori che non rientrano nei piani del nuovo allenatore. In scadenza di contratto il 30 giugno 2025, non ci sono mai state vere trattative per il rinnovo. L’addio a parametro zero non è mai stata un’ipotesi e la Juve lo valuta intorno ai 15 milioni di euro. E, ora, spuntano varie piste per il suo futuro immediato. In principio fu la Roma, che poi ha virato su Matias Soulé, poi le indiscrezioni dalla Premier League e l’incubo, per tifosi e dirigenti bianconeri, Inter. Adesso, però, torna di moda l’ipotesi estera che porta al Barcellona.

Il Barcellona pensa a Chiesa: ecco i soldi per la Juve e il calciatore

Proposto una prima volta, Chiesa non rappresentava allora un’opzione. Ora, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la situazione è cambiata.

Nico Williams difficilmente arriverà, l’ex Fiorentina è stato nuovamente offerto e gli spagnoli ci stanno pensando seriamente. Per accontentare la Juve e il calciatore, insieme al suo entourage, bisognerà aspettare gli addii di Gundogan, che ci sta pensando, Lenglet e Vitor Roque, in lista di sbarco. Ricordiamo che Chiesa pesa a bilancio 14 milioni di euro, mentre la sua richiesta di salario è di circa 7 milioni netti all’anno.