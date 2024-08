Juventus, dalla Spagna: Chiesa proposto al Barcellona. Ecco come stanno le cose | CM.IT

Federico Chiesa continua ad agitare il calciomercato della Juventus: l’ultima indiscrezione porta al Barcellona

È il futuro di Federico Chiesa a tenere banco, inevitabilmente, in casa Juventus. Il direttore dell’area sportiva, Cristiano Giuntoli, è alla ricerca dell’offerta che possa soddisfare il club e, contemporaneamente, anche il calciatore, ormai fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore Thiago Motta.

Tante le idee, nessuna concreta a dire la verità, prospettate all’agente del calciatore, Fali Ramadani, atteso in Italia a breve per discutere con i dirigenti bianconeri il da farsi. È tornata viva la pista Roma, con Daniele De Rossi che apprezza il calciatore e non ne ha fatto mistero. Dopo l’affare Matias Soulé, arrivato in giallorosso per 26 milioni di euro più 4 milioni di bonus, si sono consolidati gli ottimi rapporti tra le due società e non sarebbe un problema trovare un accordo, consapevoli del fatto che la richiesta per il cartellino dell’ex Fiorentina adesso si aggira sui 15/18 milioni di euro.

Poi c’è il Napoli di Antonio Conte, con Giacomo Raspadori indicato come possibile calciatore da scambiare con la Juve, un pallino di Giuntoli che lo portò proprio in Campania dal Sassuolo nell’estate del 2022 per 30 milioni di euro. In salita, invece, la strada che porta all’Inter, almeno nell’immediato. Discorso diverso se Chiesa dovesse rimanere a Torino fino alla fine della stagione che sta per prendere il via per, poi, liberarsi a parametro zero. Fredde le ipotesi Premier League, la missione inglese del suo agente, che ha sentito Tottenham e Chelsea, non ha dato i frutti sperati. Adesso, però, è spuntata un’ulteriore pista estera.

Juve, Chiesa offerto al Barcellona: la situazione

Dalla Spagna, precisamente dal quotidiano catalano ‘Sport’, ha scritto della possibilità Barcellona per Chiesa. Il calciatore sarebbe stato proposto al club spagnolo dopo la trattativa, quasi naufragata, per Nico Williams dell’Athletic Bilbao. Ma, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il 27enne Nazionale di Luciano Spalletti non rappresenta una priorità. L’obiettivo numero è Dani Olmo, calciatore del Lipsia e fresco campione d’Europa con la Spagna. E, se dovesse arrivare la fumata bianca, il Barcellona si concentrerebbe su un rinforzo sulla linea mediana del campo, senza aggiungere altri elementi al reparto avanzato. Dunque, ad oggi, la situazione per quanto riguarda Chiesa e il Barcellona è quella che vi abbiamo illustrato. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati.