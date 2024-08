Colpo di scena Chiesa, svolta totale: è stato offerto ad un altro club

Federico Chiesa continua ad essere il fulcro delle strategie di mercato in attacco della Juventus. L’esterno è in uscita e dalla Spagna rilanciano anche un’altra ipotesi

Con l’inizio ufficiale della stagione che si avvicina sempre di più il tempo stringe anche in sede di calciomercato, lì dove la Juventus dovrà sciogliere ancora qualche nodo.

Il più importante riguarda il futuro di Federico Chiesa, in scadenza di contratto tra meno di un anno ed in uscita ormai da qualche tempo con società ed agente che sono al lavoro per trovare la giusta soluzione. Sull’esterno classe 1997, era stato molto chiaro, del resto anche lo stesso Thiago Motta a margine dell’amichevole con il Brest: “Abbiamo parlato con lui e con ognuno dei giocatori rimasti fuori, ci sono ragioni di mercato dietro le esclusioni. Per ognuno, stiamo cercando di trovare una soluzione”.

La telenovela per l’attaccante juventino è quindi in pieno corso di svolgimento tra le voci su Roma e Napoli, oltre ai rumors sull’Inter di Marotta, il tutto dopo i colloqui con Chelsea e Tottenham, che non hanno dato il via a trattative vere e proprie per andare a dama. Il tempo inizia a stringere, il campionato è alle porte e la scadenza contrattuale prevista per giugno 2025 rappresenta una spada che pende sulla testa di Chiesa e soprattutto della stessa Juventus.

Tra le varie ipotesi per il futuro dell’attaccante italiano spunta anche un’altra pista estera che hanno rilanciato dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, futuro in bilico per Chiesa: offerto al Barcellona

Ciò che sembra essere certo è che Federico Chiesa non dovrebbe rimanere alla Juventus. Messo alla porta dopo l’annuncio di Motta, l’attaccante della Nazionale è chiamato a trovare una sistemazione per evitare l’addio a costo zero.

Intanto il prezzo è sceso rispetto alla richiesta iniziale di 20 milioni arrivando a 15-18 milioni, con l’eventuale aggiunta di bonus in grado di tutelare la Juve. L’idea inoltre è anche quella di ragionare su eventuale scambi. Oltretutto dalla Spagna rilanciano un club. Secondo quanto evidenziato da ‘Sport.es’ Chiesa sarebbe stato offerto al Barcellona nei giorni scorsi, anche se è un giocatore che era già stato sul tavolo del Barça l’estate scorsa senza però andare a buon fine.

Il club catalano dal canto suo punta tutto su Nico Williams, ma qualora non si arrivasse a dama per l’esterno spagnolo non andrebbe escluso il nome dello stesso Chiesa aprendo di fatto la porta all’opzione. I rapporti tra i club sono buoni ma le strategie blaugrana sono tutte da valutare, considerando anche prezzo e concorrenza.