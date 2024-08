Chiesa in giallorosso, la Roma si muove e sogna: la situazione

Federico Chiesa resta il sogno della Roma: il giocatore può lasciare la Juventus

Matias Soulé potrebbe non essere l’unico nome che da Torino, sponda Juventus, potrebbe trasferirsi a Roma, sponda giallorossa.

In casa bianconera è caldissima la situazione legata a Federico Chiesa, il cui agente Ramadani arriva in Italia per incontrare la Juve e fare chiarezza, come raccontato da Calciomercato.it. La Juve sta lavorando infatti per alcune cessioni e il nazionale azzurro è sicuramente un grande indiziato. Il prezzo del giocatore è arrivato a 15-18 milioni di euro e ad alimentare le voci di un possibile approdo in giallorosso c’è il galeotto like di Daniele De Rossi al post pubblicato dallo stesso Chiesa su Instagram.

Come raccolto anche da Calciomercato.it, la Roma è la società che ha mosso passi più concreti, molto più rispetto all’Inter per cui si parlava di uno scambio impossibile con Frattesi.

Nel frattempo Chiesa è stato criticato da alcuni sostenitori bianconeri mentre i supporters giallorossi sognano in grande.

Sui social non sono mancati i messaggi dei tifosi romanisti che sperano di poter vedere Chiesa vestire la maglia giallorossa.

Imagine not wanting Federico Chiesa on your squad for €15m 😭😭

Get this fuckin man to Rome!!

