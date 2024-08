Furia Juve e scontro totale: annuncio pesantissimo su Chiesa

Chiesa è stato fatto fuori da Giuntoli e Thiago Motta. La Juventus e i tifosi temono il suo addio a zero, per andare all’Inter

Sono le settimane, i giorni e anche le ore di Federico Chiesa. La Juventus lo ha scaricato, anche ufficialmente per bocca di un glaciale Thiago Motta. Lo scontro è frontale e totale, con Giuntoli che sta cercando in tutti i modi di piazzarlo altrove prima della fine di questo calciomercato estivo. L’agente del figlio d’arte, Fali Ramadani, è atteso in Italia per definire il futuro del suo assistito.

Il partito pro-Chiesa sta perdendo via via i pezzi mentre aumentano i rumors che lo danno in direzione Inter. Subito, attraverso uno scambio impossibile (ma per davvero) con Frattesi, o più verosimilmente a giugno 2025 sempre che il classe ’97 decida di rimanere a Torino da separato in casa con il rischio di giocare poco o nulla per un anno intero. E dopo due difficili per via dell’infortunio e del recupero da esso, si tratterebbe di una decisione alquanto rischiosa…

Giuntoli vuole scongiurare proprio questo, l’addio a zero con tanto di firma da svincolato con l’Inter del nemico Marotta. Ma fin qui il Football director ha sbattuto la faccia contro il muro eretto dal figlio d’arte, che vuole decidere in prima persona la sua destinazione dopo essere stato messo alla porta dal club di Exor.

A proposito di destinazione futura, ad oggi l’Inter sembra proprio la più gradita dal classe ’96 di Genova. Ecco perché anche molti tifosi e giornalisti di fede bianconera lo stanno abbandonando, con parole al veleno per usare un eufemismo. Della seconda ‘categoria’ fa parte Antonello Angelini.

Juventus e Inter, Angelini attacca Chiesa: “È un ingrato. Se ne stia un anno in tribuna”

“Chiesa è davvero un ingrato“, ha scritto senza mezzi termini Il giornalista e blogger juventino. “Anni a prendere stipendi senza giocare o giocando male – ha aggiunto – e poi vuole andare via a zero”

“Se ne stia un anno in tribuna – ha rincarato alla fine del suo post – a prendere fischi da tutto lo stadio. Stile Giovinco”.

Comunque andrà, una cosa è certa: il matrimonio tra Chiesa e la Juve è finito, o meglio sta finendo nel peggior modo possibile.