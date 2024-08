Chiesa ceduto in Serie A, ma non all’Inter: like ‘galeotto’ del tecnico

Indizio social clamoroso sulla prossima destinazione di Federico Chiesa, scaricato dalla Juventus e nei radar dell’Inter

Giuntoli sta facendo e farà di tutto per cedere Chiesa in questo calciomercato estivo. L’agente dell’esterno, Fali Ramadani, è atteso in Italia per definire il futuro del suo assistito, con le quotazioni dell’Inter in netta nonostante non ci siano i margini per uno scambio con Frattesi.

Più plausibile un Chiesa in nerazzurro fra un anno, a costo zero, sempre che il Football director bianconero non riesca a piazzarlo altrove entro il 31 di questo mese. Magari nella stessa Serie A, non a caso non è tramontata del tutto l’ipotesi di un baratto con il Napoli di Antonio Conte. Il figlio d’arte in cambio di Raspadori, pupillo di Giuntoli e ideale vice Vlahovic.

Per il futuro prossimo di Chiesa, però, attenzione pure alla Roma. I giallorossi lo hanno mollato dopo i tentennamenti delle scorse settimane, andando a chiudere per il compagno in bianconero Matias Soulé. Abbandonato, ma a quanto pare non del tutto visto che Daniele De Rossi rimane un suo grande estimatore e che la Roma, per bocca del suo stesso allenatore, cerca ancora “esterni alti”.

Proprio De Rossi lancia un pesante ‘indizio’ social che riapre alla possibilità di un trasferimento di Chiesa nella Capitale, sponda giallorossa. Il tecnico romanista ha messo ‘like’ all’ultima foto pubblicata da Chiesa sul suo profilo Instagram. Una foto che lo ritrae ad allenarsi alla Continassa, difatti da ‘epurato’. Il ‘mi piace’ di De Rossi, come accade in questi casi, non è passato inosservato.

👀IL LIKE ‘GALEOTTO’ DI #DEROSSI NEL PENULTIMO POST INSTAGRAM DI FEDERICO #CHIESA 😮L’allenatore della #Roma ha infatti messo mi piace ad una foto pubblicata dal giocatore della #Juventus ormai ai margini del progetto tecnico bianconero dopo la recentissima esclusione… pic.twitter.com/ogpfexAkqT — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 5, 2024

Chiesa-Roma, il matrimonio perfetto: prezzo sceso a 15-18 milioni

Alla Roma, molto più che all’Inter visto che nel 3-5-2 di Inzaghi c’entra poco o nulla, Chiesa potrebbe ritrovare quel ruolo da protagonista perso nell’ultimo anno e mezzo alla Juventus. Ad allenarlo, poi, ci sarebbe un allenatore che lo stima tantissimo e con cui ha uno splendido rapporto instaurato in Nazionale, soprattutto nell’Europeo del 2021 vinto dagli azzurri di Mancini.

Anche per la Roma potrebbe essere un grande affare. Come scritto oggi da Calciomercato.it, il prezzo del classe ’97 “ora è sceso, come da previsione, rispetto alla richiesta di 20 milioni: siamo arrivati a 15-18 milioni, magari aggiungendo alcuni bonus in grado di tutelare la Juve in caso di exploit”.