Juventus, Thiago Motta dice tutto: l’annuncio su Chiesa

Thiago Motta ha spiegato l’esclusione di Federico Chiesa dopo il pareggio tra la Juventus e il Brest: il messaggio è chiaro

Ancora senza vittoria la Juventus: i bianconeri pareggiano 2-2 contro il Brest nella seconda amichevole precampionato.

Un’amichevole che ha visto diversi assenti, con Thiago Motta che ha lasciato a casa tutti i calciatori che sono sul mercato, partendo proprio da Chiesa per il quale si aspettano novità dopo il viaggio a Londra dell’agente. Il nuovo allenatore bianconero in zona mista ha commentato così l’esclusione dell’attaccante: “È una scelta di mercato, per lui e per chi è rimasto a casa, tranne Miretti che è infortunato. Siamo stati chiari con loro, la società è al lavoro per trovare delle soluzioni e loro devono trovare soluzioni nel più breve tempo possibile, per il bene loro e della squadra”.

Motta non lascia aperta la porta ad un possibile cambiamento: “Sia per Chiesa che per gli altri è ormai una decisione presa di cui siamo convinti. Ora dobbiamo preparare bene la stagione, non c’è nient’altro da aggiungere. Ribadisco ciò che ho detto prima”.

Juventus, Motta su Douglas Luiz: “È entrato bene”

Thiago Motta parlando a ‘Sky’ ha commentato anche l’esordio di Douglas Luiz in bianconero: “È entrato bene come gli altri, nonostante sia arrivato un po’ tardi”. Quindi su Locatelli: “Ha già giocato più avanti: è intelligente e disponibile ed è quello che volevamo da lui”.