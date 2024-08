Sancho-Juve: prende quota uno scambio stellare

Due se non tre nuovi esterni per Thiago Motta. Giuntoli on fire in questa ultima settimana di calciomercato Juventus

Giuntoli vuole regalare a Motta due esterni, tre in caso di addio di Chiesa e Kostic, in quest’ultima settimana di calciomercato. Il portoghese ‘Record’ dà per imminente l’arrivo di Francisco Conceicao, non convocato dal Porto per la gara contro il Rio Ave, mentre in Inghilterra parlano di nuovi contatti fitti tra i bianconeri e il Manchester United per Jadon Sancho.

Il classe 2000 inglese ha firmato una tregua con ten Hag, ma per il tecnico dei ‘Red Devils’ resta cedibilissimo. Lo stesso per il club inglese, che punta a liberarsi di un ingaggio pesantissimo: circa 20 milioni di euro lordi. Per questo l’operazione Sancho per la Juve rimane molto complicata, tra l’altro lo United vuole disfarsene a titolo definitivo, non impazzendo all’idea di dover contribuire al pagamento di larga parte dello stipendio.

Ecco perché il futuro del 24enne potrebbe essere ancora in Inghilterra, dove le possibilità economiche sono maggiori. A tal proposito, in queste ore il britannico ‘Football.London’ ha lanciato la possibilità di uno scambio clamoroso tra Manchester United e Chelsea: Sancho alla corte di Maresca e Sterling, di recente accostato alla stessa Juve, alla corte di ten Hag.

Sancho-Sterling, lo scambio clamoroso rovina il ‘piano’ della Juventus

Sterling è del tutto fuori dal nuovo progetto dei ‘Blues’ e qualche anno fa ha rivelato che da bambino era un tifoso dei ‘Red Devils’.

Lo scambio è ben visto dal Chelsea, forse un po’ meno dallo United: da capire se Sterling sia o meno gradito a ten Hag e se il club di Todd Bohely possa eventualmente aggiungere anche un’offerta in denaro, considerato che l’ex City ha sei anni in più rispetto all’ex Dortmund.