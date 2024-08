Nico Gonzalez, rilancio Juventus: così la Fiorentina dice sì

Per Nico Gonzalez alla Juventus nuovo rilancio dei bianconeri: così la Fiorentina dice sì al trasferimento

Con l’accordo vicino per Francisco Conceicao, la Juventus avanza anche su un altro esterno d’attacco. È vicina ad un punto di svolta la trattativa per Nico Gonzalez dalla Fiorentina: i bianconeri hanno rilanciato, avvicinandosi ai quaranta milioni richiesti dalla viola per privarsi dell’attaccante argentino.

L’ultima proposta di Giuntoli è di 32 milioni di euro di parte fissa più cinque milioni di bonus, per avvicinarsi appunto quota quaranta. Una offerta che non ha ancora avuto il via libera della Fiorentina: i toscani, stando a quanto riportato da ‘Sky’, avrebbero invece chiesto alla Juventus un ulteriore sforzo per definire l’operazione.

Calciomercato Juventus, ultimo sforzo per Nico Gonzalez

Le sensazioni sono però positive ed è possibile che domani arrivi la fumata bianca con la società viola che ha chiesto un altro ritocco alla proposta per dire sì alla cessione. Nico Gonzalez potrebbe quindi essere il primo rinforzo per le fasce d’attacco di Thiago Motta, anche se non l’unico.

Come raccontato da Calciomercato.it, l’asse Juventus-Fiorentina potrebbe essere allargato anche anche ad Arthur e Kostic, anche se in un’operazione a parte. Dovesse arrivare il sì della Fiorentina per l’argentino, Giuntoli andrebbe poi a cercare di chiudere negli ultimi giorni anche un altro acquisto. Conceicao al momento è il più vicino, ma c’è in piedi sempre la pista Sancho con lo United che ha chiesto 45 milioni di euro per il riscatto.