Si chiude la telenovela Lukaku: l’ultimo affondo decisivo del Napoli | CM.IT

Dopo oltre 70 giorni dall’arrivo di Antonio Conte a Napoli, Romelu Lukaku diventerà il nuovo attaccante azzurro: tutti i dettagli

A poche ore dalla seconda giornata di campionato, il Napoli sta per chiudere l’affare più importante della sua estate. O forse addirittura della Serie A: Romelu Lukaku non è mai stato così vicino ad Antonio Conte come prima d’ora.

Finalmente l’ultimo affondo di Giovanni Manna sembra aver convinto il Chelsea, proprietario del cartellino del belga, che tra poche ore potrà finalmente raggiungere nuovamente l’Italia e giocarsi le proprie carte in azzurro. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, l’operazione Lukaku-Napoli è in fase terminale: siamo ai dettagli.

Lukaku al Napoli: tutti i dettagli dell’operazione

Il Napoli offrirà circa 30 milioni di euro per il giocatore più circa il 30% della futura rivendita. Questa nuova offerta rilanciata dal club partenopeo non è mai stata così elevata e gli inglesi si sarebbero finalmente convinti a lasciarlo partire a titolo definitivo. Lukaku firmerà un contratto triennale, serve solo attendere prima dell’annuncio ufficiale che avverrà quasi certamente dopo l’impegno di campionato tra Napoli e Bologna.

Antonio Conte l’ha chiesto dal giorno 0. Per sostituire Victor Osimhen gli sarebbe servito un centravanti di sfondamento, capace di attaccare la profondità, di avere strappo per il contropiede e di essere un rapace d’area. Caratteristiche che evidentemente per il mister solo Big Rom possiede, rispettando il criterio dei parametri che il Napoli possiede in fase d’acquisto. E come raccontato già in passato da Calciomercato.it, il Napoli chiuderà l’operazione Lukaku prima ancora della cessione del nigeriano, che attualmente resta in rosa, ma non a disposizione del mister. Il futuro di Osimhen è lontano dal club azzurro, ma ancora manca il club disposto a pagare la clausola rescissoria da 130 milioni di euro.

Dopo le parole di Antonio Conte nella passata conferenza stampa alla vigilia di Verona-Napoli, è arrivata una scossa da parte della dirigenza. Forse, il mister si aspettava di arrivare alla seconda giornata di campionato con una rosa praticamente al completo. E invece, mancano ancora l’attaccante titolare – che sarà Lukaku – due centrocampisti che faranno rifiatare Lobokta e Anguissa, un difensore mancino dopo la partenza di Natan e un esterno destro di centrocampo.