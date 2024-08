Il Napoli non aspetta Osimhen: Lukaku subito, si lavora anche al prestito | CM.IT

Il Napoli non aspetta Osimhen e vuole subito Lukaku: la situazione

Il Napoli ha deciso di premere sull’acceleratore per risolvere il caso più importante del suo calciomercato, quello della punta centrale. Antonio Conte ha bisogno di certezze in vista degli impegni ufficiali che partiranno domani, con la gara di Coppa Italia col Modena al Maradona e difficilmente ne avrà prima della seconda giornata di campionato, quando affronterà il Bologna.

Nella settimana che porterà all’esordio in Serie A col Verona, però, gli azzurri vogliono definire un affare che tranquillizzerebbe il loro mister, l’acquisto di Romelu Lukaku. Il piano iniziale era ingaggiare il belga constestualmente alla cessione di Osimhen che, però, resta un grande mistero. Il nigeriano non ha intenzione di trasferirsi in Arabia Saudita e i club di Premier hanno effettuato solo sondaggi. Resta il PSG, che lo ha scelto con decisione per completare il suo attacco dopo l’addio di Mbappé, ma presenterà un’offerta per il capocannoniere 2023 solo una volta ceduto Kolo Muani.

Napoli, Lukaku a prescindere da Osimhen

Lo stallo causato anche da un mercato finora a rilento ha generato una situazione che il Napoli vuole risolvere anticipando i tempi per l’affare Lukaku. Aurelio De Laurentiis ha deciso di definire l’affare per il belga a prescindere dall’addio di Osimhen.

Nel Napoli c’è ottimismo sul fatto che, prima del 30 agosto, la proposta ufficiale per l’ex Lille arriverà, ma non si vuole lasciare Antonio Conte altri 20 giorni senza certezze in un ruolo chiave. Per questo, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i partenopei hanno intensificato i contatti col Chelsea, lavorando anche sull’ipotesi di un prestito, facendo leva sulla volontà di Lukaku, che ha già rifiutato diverse proposte e vuole soltanto rimettersi al lavoro con Conte quanto prima. Tenere a Londra un calciatore fuori dal progetto, con un ingaggio importante, scontento e nel contesto di una rosa che ha superato i 40 elementi e ha bisogno urgente di essere sfoltita, sarebbe un problema anche per i blues, che potrebbero dunque aprire a questa formula e, col passare dei giorni, abbassare le loro pretese. Il Napoli ci spera e ha fretta di chiudere: Conte freme, Lukaku pure.