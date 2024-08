Fonseca blinda Leao: “Scelta presa così come su Camarda. Ecco il sostituto di Morata”

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca in conferenza stampa, alla vigilia di Parma-Milan, match valevole per la seconda giornata di Serie A

E’ vigilia di campionato per il Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri, ancora in campo di sabato sera, sfideranno domani alle ore 18.30 il Parma allo stadio Tardini. Un match da non sbagliare dopo il pareggio contro il Torino.

Il tecnico portoghese deve chiaramente fare i conti con l’infortunio di Alvaro Morata, costretto a saltare le prossime due partite. Le possibilità per sostituire lo spagnolo sono diverse.

Fonseca in conferenza stampa farà chiarezza sul Milan che affronterà il Parma. Segui le dichiarazioni del tecnico rossonero LIVE con Calciomercato.it:

Tutti i nuovi giocatori insieme a Milanello – “I ragazzi si sono allenati molto bene. Ci sono giocatori che hanno un livello di preparazione diverso. C’è chi ha una condizione fisica migliore. Tutti hanno lavorato bene”.

Okafor o Jovic per Morata: “Domani giocherà Okafor perché penso che sarà una partita diversa, vogliamo pressare alto in maniera diversa rispetto al Torino. Jovic potrà essere utile nel corso della partita. Dobbiamo avere una capacità diversa”.

Reijnders e Theo Hernandez? Sono più prossimi alla migliore condizione fisica rispetto a Fofana ed Emerson Royal. Questi ultimi sono giocatori che devono capire il nostro gioco”.

Camarda convocato? Non sarà con noi, siamo attenti ai giovani che abbiamo, ma dobbiamo capire il momento giusto per fare giocare i giovani. Questo non è il momento per creare pressione a Camarda”.

Cosa manca ancora al Milan – “Abbiamo fatto una pre-stagione positiva, poi con il Torino abbiamo fatto un passo indietro, ma non abbiamo dubbi sulla qualità di questo Milan”

Tempi recupero Morata – “Ha un piccolo problema, prima del Torino ha sentito qualche problemino ma dagli esami non risultava nulla. Morata voleva giocare, ma avevo preferito farlo partire dalla panchina perché era rischioso giocare 90 minuti. Ritorno contro il Venezia? Probabile, vediamo…”

Emerson Royal o Calabria? “Emerson è più offensivo rispetto a Calabria, anche se in passato ha giocato anche da difensore centrale ed in posizione bloccata. Ma ha una predisposizione offensiva”

Leao blindato – “E’ impossibile che esca. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Furlani. Leao è fondamentale per noi”