Da Oristanio e Stankovic al caso Delorge: ecco il Venezia 2024-2025

Sono trascorsi 3 anni da quando il Venezia è tornato in Serie A con una storica promozione che mancava addirittura dal 2000/2001. Nel mentre anche un doppio fallimento, per poi giocare la stagione 2020-2021 nel massimo campionato, prima di retrocedere nuovamente, per poi risalire attraverso gli ultimi playoff di Serie B lo scorso anno.

Il ritorno in Serie A non sarà facile da difendere, anche perché i veneti non partono con i favori dei pronostici. Anche rispetto a Parma e Como, le altre due neopromosse dall’ultimo campionato cadetto, appaiono più indietro in termini di rosa. Il mercato, in questo, sarà decisivo per comprendere al meglio che tipo di stagione potrà affrontare la squadra per rimanere ancorata alla massima lega italiana.

Ora è infine il turno del Venezia 2024-2025, con un focus dedicato ai veneti per capire come potrà essere la squadra in vista della prossima stagione.

L’allenatore

Come abbiamo fatto per tutte le 19 squadre fin qui analizzate, il nostro focus parte con la figura dell’allenatore. Dopo aver salutati Vanoli, che ha firmato per il Torino, il Venezia ha ufficializzato nelle scorse settimane la figura di Eusebio Di Francesco come nuovo tecnico. Si siederà in panchina con la speranza di salvare la squadra, a differenza della sfortunata retrocessione arrivata con il Frosinone lo scorso anno, all’ultimo turno di campionato.

Il budget

La scorsa estate il Venezia investì 750mila euro nel mercato estivo, risultando la 12a squadra in Serie B per spese effettuate. Fin qui, però, la società ha già investito 6 milioni di euro e la sensazione è che supererà almeno quota 10.

La futura rosa

Lo scorso anno il Venezia è sceso in campo principalmente con un 3-5-2 con: Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessman, Bjarkason, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. Tra i più utilizzati anche Altare, Lella, Ellertsson e Gytkjaer. Dei calciatori citati, sono tutti rimasti al Venezia, fin qui. Con Altare acquistato a titolo definitivo per 1 milione e Tessman, promesso sposo all’Inter, che per ora è rimasto in Veneto, ma che è comunque destinato a partire.

La società, come detto, ha iniziato a muoversi in entrata già nelle prime settimane di luglio, portando a compimento l’operazione Oristanio con l’Inter. Affare da 4 milioni di euro che porta ad un rinforzo importante per Di Francesco, che potrebbe anche optare per un cambio modulo. In carriera ha spesso utilizzato il 4-3-3, ma potrebbe adattarlo ad un 3-4-2-1 in questa sua avventura al Venezia.

Tra i nomi accostati al club anche quello di Filip Stankovic, cercato con un prestito con diritto di riscatto. Il portiere dell’Inter, però, è stato avvicinato anche dal Nantes e starebbe prendendo tempo per decidere. Così come rischia di saltare l’affare Delorge, nonostante un’offerta da 3.5 milioni di euro. Il classe 2004 preferirebbe rimanere in Belgio, portando ad una fumata nera nella trattativa. Infine, data la quasi sicura partenza di Tessman, bisognerà trovare un sostituto, sul quale il club lavorerà solo dopo l’ufficialità della cessione.