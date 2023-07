Calciomercato, tutte le news e le trattative di lunedì 31 luglio

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di lunedì 31 luglio

L’Inter ha bisogno del portiere con Sommer in pole position per diventare il titolare dei nerazzurri; si cerca anche una punta che possa completare il reparto offensivo. Nel frattempo si vuole chiudere per Samardzic dell’Udinese.

Per quanto riguarda il Milan, invece, si attende solo l’ufficialità per chiudere l’affare Musah; la Juventus, in questa settimana, dovrebbe accogliere Facundo Gonzalez come centrale difensivo. Giorni importanti anche per la Roma che vuole chiudere le trattative Renato Sanches e Scamacca.

Calciomercato, tutte le news e le trattative di domenica 30 luglio

00:15 Scambio Vlahovic-Lukaku: affare nel vivo La trattativa per lo scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku è entrata nel vivo. La Juve e il Chelsea proseguiranno a sentire per riuscire a trovare un’intesa sul conguaglio da destinare nelle casse dei bianconeri.

23:34 Infantino a Firenze E’ iniziata l’avventura alla Fiorentina di Gino Infantino. Il centrocampista, proveniente dal Rosario Central, è sbarcato a Firenze e domani si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare con i viola.

23:30 Inter - Sprint per Scamacca L’Inter accelera per Gianluca Scamacca. L’attaccante italiano potrebbe presto diventare un giocatore dei nerazzurri: possibile intesa sui 25 milioni di euro

22:55 Milan, interesse dalla Francia per De Ketelaere Il Milan cerca acquirenti per De Ketelaere e dalla Francia – stando a quanto riporta ‘RMC’ – spunta l’interesse del Lens.

22:39 Liverpool, UFFICIALE: Fabinho in Arabia Saudita È ufficiale il trasferimento di Fabinho: il brasiliano passa dal Liverpool all’Al Ittihad, anche lui sbarca in Arabia Saudita.

22:03 Lazio, vertice Lotito-Sarri per il mercato Il presidente della Lazio Claudio Lotito è arrivato a Formello per incontrare Sarri: vertice sul mercato e per chiarire i dissapori nati per la campagna trasferimenti.

21:17 Calciomercato Juventus, il Chelsea apre a scambio Lukaku-Vlahovic Il Chelsea ha aperto all’ipotesi di uno scambio tra Lukaku e Vlahovic con la Juventus: le due società sono al lavoro per definire l’operazione. Da trovare l’intesa sulle cifre dell’affare visto che il belga è valutato 40 milioni e i bianconeri per il serbo ne chiedono 70-80.

21:03 Roma, UFFICIALE: Vina al Sassuolo Ufficiale un’altra operazione tra Roma e Sassuolo: Matias Vina lascia i giallorossi e si trasferisce in prestito con diritto di riscatto in neroverde.

20:54 Juventus, UFFICIALE: Gori al Monza Ora è ufficiale: Stefano Gori passa in prestito dalla Juventus al Monza.

20:06 Calciomercato Juventus, il Monza torna a chiedere Rovella | CM.IT Adriano Galliani ha bussato alla porta della Juventus per chiedere nuovamente il prestito di Rovella: dai bianconeri nessuna apertura visto che il centrocampista è ritenuto pronto per far parte della rosa di Allegri.

19:55 Juventus, Gori al Monza Affare sull’asse Juventus–Monza: Gori si trasferisce dai bianconeri ai brianzoli in prestito con diritto di riscatto.

19:35 Juventus, l'Ajax pensa a Bonucci Stando a quanto affermato dal giornalista olandese Valentijn Driessen, Leonardo Bonucci sarebbe stato proposto all’Ajax. Il club è pronto a dire sì e anche il difensore della Juventus avrebbe aperto al trasferimento.

19:22 Juventus, Facundo Gonzalez in prestito: c'è un club favorito La Juventus potrebbe girare in prestito immediatamente Facundo Gonzalez. Per il difensore uruguaiano c’è la Salernitana.

19:13 Inter, prima offerta per Scamacca L’Inter ha presentato un’offerta ufficiale al West Ham per Scamacca: 20-22 milioni di euro per l’acquisto dell’attaccante che vuole la Roma ma non direbbe di no ai nerazzurri.

18:55 Juventus, Pellegrini tra Fulham e Nizza Può lasciare la Juventus Luca Pellegrini: mentre la trattativa con la Lazio è in standby, sul terzino ci sono Fulham e Nizza. Stando a quanto riferisce ‘Sky’, gli inglesi hanno l’intesa con il calciatore, mentre i francese hanno una bozza di accordo con i bianconeri.

18:51 Kane-Bayern, rimandato il viaggio a Londra I dirigenti del Bayern Monaco non sono partiti per Londra: aspettano l’accordo totale con il Tottenham per Kane.

18:13 Roma-Renato Sanches: la situazione Renato Sanches sempre più nel mirino della Roma, ma dalla Francia riferiscono che l’affare al momento è in una fase di stallo. Manca l’intesa con i transalpini sulla formula.

17:56 Napoli, offerta shock dall'Arabia per Osimhen L’Al-Hilal ha individuato in Osimhen il piano B a Mbappe. Offerta shock dall’Arabia Saudita per il centravanti nigeriano: sul piatto più di 140 milioni di euro.

17:34 Oddenino: "Lukaku-Juve sì" Intervenuto a TV PLAY, Gianluca Oddenino ha parlato del possibile approdo di Romelu Lukaku alla Juventus: “Lui vuole la Juve e i bianconeri vogliono lui, alla fine l’affare andrà in porto”.

17:17 Salernitana, UFFICIALE Costil Rinforzo d’esperienza per la Salernitana: il club campano ha ufficializzato l’arrivo dell’estremo difensore francese Benoit Costil.

16:59 Milan, UFFICIALE Rebic al Besiktas Rebic al Besiktas, ora c’è la conferma ufficiale. Attraverso un comunicato, il club rossonero ha ufficializzato la cessione del croato al club turco. “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ante Rebić al Beşiktaş JK. Il Club ringrazia Ante e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”.

16:14 Roma, UFFICIALE Guerrero La Roma ha ufficializzato l’arrivo di Julen Jon Guerrero. Il centrocampista spagnolo classe 2004 è stato preso dal Real Madrid in prestito con diritto di riscatto.

15:11 Sampdoria, Gozutok nei radar CM.IT | Anil Gozutok nei radar della Sampdoria. Il trequartista con doppio passaporto, tedesco e turco, si è da poco svincolato ed è stato portato alla conoscenza di Pirlo da scout turchi. Gozutok è anche sulla lista di Fenerbahce e Galatasaray, ma a lui piacerebbe giocare in Italia.

15:02 Juventus, De Winter verso l'addio CM.IT | De Winter verso l’addio alla Juventus. Il Genoa mette sul piatto un prestito con obbligo, mentre il Frosinone un prestito con diritto. Sul giovane difensore belga anche Lille ed Everton. Ad oggi il ventunenne preferirebbe un trasferimento all’estero.

14:20 Lazio, per Sow inserimento Arsenal CM.IT | Lazio-Sow, Sarri non dà l’ok e si inserisce l’Arsenal. Valutazioni in corso da parte del centrocampista svincolatosi dall’Eintracht. Basterebbe una chiamata dello stesso Sarri per sbloccare l’operazione.

14:15 Juventus, Soule verso l'estero CMI.IT | Aggiornamenti sul futuro di Soule, destinato a salutare la Juventus a titolo definitivo. Aggiornamento #Soulé: al ritorno dalla tournée 🇺🇸, si vaglieranno le proposte. Anche per una questione tattica, vista l’intenzione di #Allegri di utilizzare il 3-5-2, l’argentino avrebbe poco spazio. La #Juve lo cede a titolo definitivo, più probabile all’estero @calciomercatoit https://t.co/zDfMeUWpEr — Alessio Lento (@alessio_lento) July 31, 2023

13:57 D'Ambrosio al Monza Tutto fatto per l’ex Inter. Firmerà un contratto annuale con opzione, visite mediche a meta settimana.

13:24 Ufficiale Pezzella-Empoli Giuseppe Pezzella è un nuovo calciatore dell’Empoli: il terzino classe 1997 arriva a titolo definitivo dal Parma.

12:51 Calciomercato Bologna Il Fenerbahce ha chiesto Barrow oltre a Dominguez. In entrata piace Odobert del Troyes.

12:23 Milan, Adli-Ajax Secondo quanto evidenziato da ‘Relevo’ l’Ajax ha chiesto Adli al Milan.

11:54 UFFICIALE Zajc UFFICIALE – Miha Zajc rinnova fino al 2026 col Fenerbahce.

11:42 Muldur al Fenerbahce Il Fenerbahce ha raggiunto un accordo di principio con il Sassuolo per il trasferimento a titolo definitivo di Mert Müldür. Si apprende da una nota ufficiale del club turco.

11:16 CM.IT | Barella non è incedibile Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it a fronte di un’offerta superiore agli 80 milioni di euro anche Barella potrebbe fare le valigie. Il centrocampista italiano non è quindi incedibile. Un arrivo di Samardzic potrebbe quindi mescolare le carte: 🚨 Con l’arrivo di #Samardzic, #Barella non è più incedibile. #Zhang chiede almeno 80mln per il mediano dell’#Inter. Se dovesse partire, potrebbe restare #Sensi come vice #Frattesi. #Mkhitaryan–#Samardzic e #Calhanoglu–#Asllani le altre ‘coppie’ a centrocampo @calciomercatoit — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) July 31, 2023

10:28 Bremer: "Voglio restare e vincere alla Juve" In un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ Bremer ha chiaramente ammesso di voler restare in bianconero: “Io voglio rimanere alla Juve, che è il meglio in Italia”.

09:45 Calciomercato Juventus, super offerta per Chiesa Chiesa aveva ricevuto una super offerta da venti milioni a stagione dall’Al-Ahli; l’esterno azzurro, però, ha rifiutato la proposta scegliendo di restare a Torino.

08:45 Calciomercato Juventus, Giuntoli su Lukaku Cristiano Giuntoli saluta gli Stati Uniti e torna in Europa, dove effettuerà anche un blitz londinese per sbloccare la situazione relativa a Romelu Lukaku

08:35 Calciomercato Juventus, Zakaria ai saluti La Juventus si appresta ad incassare oltre 20 milioni di euro: Denis Zakaria è ai saluti, cessione in vista per lo svizzero