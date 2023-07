Scamacca-Inter, trattativa avanzata col West Ham: si cerca punto di incontro | CM.IT

Si scalda l’affare che può portare l’attaccante italiano a Milano, a breve. Ecco il punto della situazione

Sono ore calde per il calciomercato dell’Inter. Beppe Marotta ha voglia di regalare un nuovo attaccante a Simone Inzaghi: in serata è entrata nel vivo la trattativa per Gianluca Scamacca, con i nerazzurri che hanno presentato un’offerta da 20-22 milioni di euro.

Offerta che al momento non soddisfa il West Ham, che partiva da 30 milioni, ma che adesso può scendere fino a 27-28 milioni. I nerazzurri, invece, come raccolto da Calciomercato.it, sono pronti a salire sui 25 milioni di euro, cercando condizioni favorevoli per il pagamento. Il punto di intesa può essere proprio questo.

L’Inter ha dunque rotto gli indugi, ed è desiderosa di trovare la quadratura del cerchio con gli inglesi. Lo sprint nerazzurro è partito sabato scorso, con l’idea di accontentare Simone Inzaghi che ha sempre voluto una punta fisica alla Lukaku, e Scamacca, per età e costi soddisfa comunque la dirigenza, pur non essendo una prima scelta. Un vecchio pallino, dunque (fu trattato nella primavera del 2022) per rafforzare il reparto offensivo. Niente da fare, invece, per la Roma, la prima scelta del centravanti: i giallorossi non danno garanzie sull’acquisto a titolo definitivo, contrariamente ai nerazzurri.