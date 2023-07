‘Scontro’ Inzaghi-Inter sul mercato: proposto Mitrovic | ESCLUSIVO

Inzaghi e l’Inter, differenze di vedute sul mercato. Molto evidenti, nonché note a tutti per quanto riguarda difensore e attaccante

Per il ruolo di braccetto di destra, Ausilio, che ha quasi chiuso Samardzic prima di volare in Giappone, prenderebbe un altro calciatore giovane, non come Bisseck ma con maggiore esperienza a livello internazionale.

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, c’è un nome (gioca in Premier e può arrivare in prestito con diritto/obbligo di riscatto) che il Ds nerazzurro prenderebbe anche domattina. Problema che il tecnico continua a spingere per Toloi, perché bravo ad impostare, conosce bene la Serie A ed è ‘italiano’. Inzaghi non mastica bene l’inglese e pure per questo, passando al tema attaccante, preferisce Morata a Balogun.

L’americano dell’Arsenal è in cima alla lista di Ausilio, seppur le sue caratteristiche non siano del tutto in linea (una punta ben strutturara fisicamente) con quanto ricercato dall’Inter.

A tal proposito, come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, negli ultimi giorni è stato proposto Aleksandar Mitrovic, bomber di 28 anni (189cm di altezza e 249 gol in carriera) in forza al Fulham.

Il serbo piace ad Ausilio, ma ci sono valutazioni in corso. Per lui, oltre che il club inglese, l’ostacolo sarebbe l’Arabia Saudita. Da settimane, infatti, sta provando a prenderlo l’Al-Hilal.