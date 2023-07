Scatta il piano C dell’Inter. Muro ‘Dea’ in difesa | CM.IT

Mancano ancora due portieri all’Inter dopo le partenze di Onana e Handanovic. Per completare la difesa c’è l’ostacolo Atalanta

L’Inter ha l’accordo con Sommer, non ancora però con il Bayern Monaco per consegnare a Simone Inzaghi il nazionale svizzero. Il tecnico nerazzurro è partito per la tournée in Giappone senza il nuovo portiere dopo l’addio di Onana e all’appello manca anche un vice visto il divorzio con l’ex capitano Handanovic.

La dirigenza di Viale della Liberazione rimane fiduciosa sulla buona riuscita dell’operazione, con Marotta e Ausilio (rimasti a Milano) che hanno continuato a lavorare negli ultimi giorni per cercare la quadra con il club campione di Germania. La forbice sulla valutazione del nazionale svizzero si va sempre più assottigliando rispetto ai 6 milioni chiesti dal Bayern, l’ostacolo è principalmente il mancato arrivo in Baviera di un sostituto di livello tra i pali considerando che il titolare Neuer non dà ancora tutte le garanzie del caso dopo la lunga sosta ai box per infortunio. Nelle stanze di Viale della Liberazione filtra comunque ottimismo su Sommer, mentre la pista Trubin si fa sempre più tortuosa con il passare del tempo. Lo Shakhtar non ha intenzione di far sconti nonostante il giovane portiere ucraino sia in scadenza tra un anno, con l’Inter così che vaglia le alternative al nazionale ucraino.

Calciomercato Inter, da Audero a Toloi: le mosse nelle retrovie

Un profilo apprezzato dagli uomini mercato nerazzurri continua a essere Emil Audero, con Marotta che negli ultimi giorni ha intensificato i contatti con gli agenti del portiere in forza alla Sampdoria come appreso da Calciomercato.it.

L’ex Juventus resta in uscita nonostante la cessione di Falcone e viene valutato poco meno di 10 milioni di euro dal sodalizio blucerchiato. L’idea dell’Inter, se decidesse di percorrere con decisione la strada che porta ad Audero, è di portare a Milano l’italo-indonesiano in prestito con eventuale di diritto di riscatto, quindi a costo zero nell’immediato. Il portiere della Samp, oltre ai nerazzurri, viene monitorato con attenzione anche dalla Fiorentina mentre sono più defilate Juve e Lazio. L’Inter intanto blinda il baby Fabbian: manca solo l’ufficialità per il rinnovo contrattuale fino al 2028 dell’ex Reggina. Il talento classe 2003 andrà nuovamente in prestito (non resterà quindi come sesto centrocampista nella rosa di Inzaghi) ed è seguito da diverse compagini di Serie A come Frosinone, Lecce e Udinese. Al momento non c’è nulla di definito, con i nerazzurri che insieme al ragazzo sceglieranno la destinazione migliore per continuare il percorso di crescita e giocare con continuità nel massimo campionato.

Nel reparto difensivo, infine, rimane complicata l’opzione Toloi dopo i sondaggi con l’Atalanta delle scorse settimane. Il difensore della nazionale ha un’opzione per allungare il contratto fino al 2025 e Gasperini lo reputa incedibile sul mercato, con lo stesso giocatore che non ha dato segnali di voler cambiare aria ed è totalmente coinvolto nel progetto orobico. Solo un’offerta intorno ai 10 milioni di euro potrebbe far riflettere la dirigenza bergamasca, somma comunque fuori portata per l’Inter che cerca una soluzione low cost per completare il pacchetto difensivo.