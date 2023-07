Inter, Sommer a piccoli passi: ecco le cifre | CM.IT

La trattativa per portare Sommer dal Bayern Monaco all’Inter procede, ma c’è ancora da lavorare per la fumata bianca

Il lungo inseguimento dell’Inter a Yann Sommer continua. La società nerazzurra, attraverso il lavoro dell’amministratore delegato Beppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio, sta cercando di definire l’operazione col Bayern Monaco, un osso durissimo.

I bavaresi, che ieri hanno schierato Sommer titolare nell’amichevole persa contro il Manchester City di Pep Guardiola in Giappone, sono alle prese con il recupero di Manuel Neuer, ancora non al 100%, e si guardano intorno alla ricerca di un estremo difensore che possa sostituire Sommer, prima di dare il via libera alla cessione. Nelle ultime ore, si è parlato, tra gli altri, anche di Wojciech Szczesny della Juventus, oltre a David Raya del Brentford, come raccontato dalla nostra redazione.

Nel frattempo, attraverso il lavoro diplomatico, la trattativa tra l’Inter e il Bayern procede a piccoli passi. Stando, infatti, a quanto raccolto in queste ore da Calciomercato.it, dopo una fase di stand by durata qualche giorno, Sommer si sta piano piano avvicinando all’Inter per prendere il posto di André Onana, ceduto al Manchester United. L’accordo tra i club è vicino per una cifra pari a 4.5 milioni di euro, mentre col giocatore c’è un patto blindato per un contratto fino al 30 giugno 2025. I bavaresi si stanno ammorbidendo, ma ci sarà ancora da lavorare per arrivare alla fumata bianca. Intanto, Simone Inzaghi lo aspetta direttamente in Giappone, dove entrambi i club si trovano in questo momento, per iniziare a lavorare insieme in vista della prossima stagione. Vi terremo aggiornati