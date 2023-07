Inter, erede Sommer: si cerca lo sconto per il prescelto di Tuchel | CM.IT

Obiettivo principale dell’Inter, Sommer è partito con il Bayern in Giappone, ma resta ai margini della squadra

Dopo la cessione di André Onana al Manchester United, l’Inter sperava di chiudere in fretta il capitolo portieri, sentendosi abbastanza avanti sul fronte Yann Sommer.

Convocato da Thomas Tuchel per la tournée in Giappone, il portiere svizzero spera in una fumata bianca imminente per poter raggiungere il ritiro della squadra nerazzurra. I bavaresi, nel frattempo, dopo aver ceduto Nubel in prestito allo Stoccarda continuano a lavorare per ingaggiare l’erede di Sommer. Il profilo che maggiormente piace a Tuchel è quello di David Raya. Reduce da un’ottima stagione con la maglia del Brentford, lo spagnolo 27enne ha già rifiutato il rinnovo e ha un contratto in scadenza a giugno 2024.

Inter, Raya al posto di Sommer: ecco il prezzo

Nonostante ciò, le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano le elevate richieste economiche del club inglese.

A giugno, Chelsea e Tottenham si sono sentiti chiedere 40 milioni di sterline per il giocatore. A distanza di qualche settimana, si ha l’impressione che il prezzo possa calare di qualche milione di euro, soprattutto per una cessione all’estero e non in Premier League. L’entourage di Raya è già stato informato del concreto interesse della squadra bavarese, anche se dirigenza e staff dei portieri potrebbero privilegiare la pista che porta a Oliver Baumann dell’Hoffenheim. Il 33enne tedesco rappresenterebbe sicuramente un’alternativa meno ingombrante per Manuel Neuer e richiederebbe un esborso economico inferiore.