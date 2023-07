Inter, Sommer in stand by: Giappone centro del mercato | CM.IT

L’Inter parte oggi alla volta del Giappone per la tournée asiatica senza il portiere titolare: Sommer sempre in pole position

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha diramato questa mattina l’elenco dei calciatori convocati per la tournée in Giappone. Spiccano la presenza del nuovo acquisto Juan Cuadrado, risolti i problemi burocratici, e l’assenza del portiere Ionut Radu.

Quest’ultimo è vicinissimo al trasferimento, in prestito, al Bournemouth in Premier League. Dunque, per il reparto portieri, il tecnico piacentino ha a disposizione il terzo Raffaele Di Gennaro, Filip Stankovic e l’estremo difensore della Primavera Alessandro Calligaris. Una situazione di estrema difficoltà dopo la partenza di André Onana, passato al Manchester United, Samir Handanovic, il cui contratto non è stato rinnovato, e Alex Cordaz volato in Arabia Saudita. Si pensava di poter avere per questa tornata di amichevoli pre campionato almeno un portiere per poter iniziare a lavorare con la squadra, ma così non sarà.

Il candidato numero uno è sempre Yann Sommer del Bayern Monaco, mentre per il 21enne Anatolij Trubin ci sarà ancora da lavorare, e non poco, con lo Shakhtar Donetsk che, nonostante la scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2024, chiede una cifra più vicina ai 20 milioni di euro che ai 15 milioni per cedere il proprio numero uno. E, nel frattempo, Inzaghi deve fare di necessità virtù in attesa di buone notizie dagli uomini mercato, l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio. Entrambi non partiranno alla volta del Giappone con la squadra per risolvere questa questione che è prioritaria.

Sommer-Inter, fase di stallo col Bayern. Ma la trattativa è in piedi

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, tra l’Inter e il Bayern Monaco, i cui rapporti restano solidissimi, non sono stati fatti passi in avanti per sbloccare la trattativa che riguarda Yann Sommer nelle ultime ore. I bavaresi continuano a fare muro, in attesa di capire le condizioni di Manuel Neuer e, a meno di clamorosi colpi di scena, l’estremo difensore della Nazionale svizzera partirà sì alla volta del Giappone, ma col Bayern. Restano, oltretutto, da limare anche alcuni dettagli contrattuali, chiaramente più risolvibili di quelli tra club, tra l‘Inter e l’entourage del calciatore. Si continua a lavorare alacremente, la volontà è quella di arrivare alla fumata bianca. Ma i tempi restano incerti, tutto potrebbe cambiare, in un senso o nell’altro, in maniera repentina nei prossimi giorni, ore. Vi terremo aggiornati.