Portieri volanti all’Inter: da Onana a Trubin e Sommer, la situazione | CM.IT

Sono giorni intensi in casa Inter per quanto riguarda i portieri: Onana verso l’addio, in entrata i nomi caldi sono Sommer e Trubin

Siamo arrivati quasi al traguardo per quanto riguarda la cessione di André Onana da parte dell’Inter al Manchester United. Il portiere camerunese, dopo una sola stagione, si appresta a lasciare i nerazzurri.

Troppo ghiotta l’occasione per i nerazzurri per portare a casa una plusvalenza di quasi 50 milioni di euro, bonus in più o in meno, dopo soli dodici mesi, il tempo esatto in cui Onana ha vestito la maglia del club di Suning dopo essere arrivato a parametro zero al termine del contratto con l’Ajax. Con l’addio di David de Gea, tentato dalla sirene arabe, il Manchester United si assicura un portiere di ottimo livello, che ha fatto la differenza, soprattutto in Champions League, nella squadra guidata da Simone Inzaghi. E, adesso, per l’Inter si apre la caccia ad un portiere per la prossima stagione. Anzi, due.

Sì, perché non è solo l’addio di Onana a complicare i piani di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Alex Cordaz è volato alla volta dell’Al-Nassr con Marcelo Brozovic, Samir Handanovic ha visto scadere il suo contratto senza rinnovarlo, mentre oggi è tornato all’ovile Raffaele Di Gennaro per occupare la casella di terzo portiere per la prossima stagione, contratto annuale per lui. E gli uomini mercato si sono già messi ampiamente al lavoro per consegnare ad Inzaghi due estremi difensori di livello che possano contendersi la maglia da titolare.

Inter su Sommer e Trubin, uno primo e l’altro dopo

Il primo nome sulla lista è quello dell’esperto Yann Sommer, legato al Bayern Monaco da un contratto valido fino al 30 giugno 2025. L’altro è il giovane Anatoliy Trubin, 21enne portiere ucraino dello Shakhtar Donetsk. Due situazioni che si intrecciano, ma che difficilmente avranno lo stesso epilogo a stretto giro di posta. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, per Sommer l’Inter affonderà il colpo nelle prossime ore per cercare di averlo a disposizione per il ritiro, che inizierà il prossimo 13 luglio. Di contro, per Trubin la trattativa si preannuncia più lunga e se ne continuerà a parlare senza fretta nei prossimi giorni. Ma resta un obiettivo concreto per la porta. Dunque, almeno uno dei due Simone Inzaghi dovrebbe averlo a disposizione già tra tre giorni, mentre per il secondo ci sarà da attendere. Lavori in corso, porte girevoli all’Inter.