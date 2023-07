Blitz in sede, ecco il nuovo portiere dell’Inter | VIDEO CM.IT

Il club nerazzurro sta per definire l’ingaggio del prossimo estremo difensore a disposizione di Simone Inzaghi

In attesa di ricevere il rilancio decisivo del Manchester United per André Onana, l’Inter non rimane di certo a guardare ed attendere il corso degli eventi. Il club nerazzurro, come raccolto dalle nostre immagini, questo pomeriggio ha accolto in sede il prossimo portiere di Simone Inzaghi.

Un reparto interamente da ricostruire per l’Inter, che lo scorso 30 giugno ha visto peraltro scadere i contratti di Samir Handanovic e di Alex Cordaz. In attesa di un comunicato ufficiale che faccia chiarezza sul futuro dell’ormai ex capitano nerazzurro, l’ex Crotone da svincolato dovrebbe firmare un contratto da circa un milione di euro con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic.

Una posizione, questa, che l’Inter si è già affrettata a rimpiazzare. Questo pomeriggio, infatti, i dirigenti nerazzurri hanno accolto presso la sede di Viale della Liberazione in Milano Raffaele Di Gennaro. Per il portiere di proprietà del Gubbio si tratta di un ritorno nel club che lo ha cresciuto durante il percorso nelle giovanili. Il classe 1993 arriverà gratis e sarà il terzo portiere di Inzaghi anche per una questione di lista Champions.

🎥 #Inter – Raffaele #DiGennaro in sede con il suo agente per definire il trasferimento (si tratta di un ritorno) in nerazzurro: sarà il terzo portiere di Inzaghi 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/CkJm2vXp2K — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 10, 2023

Una volta piazzata invece la cessione di Onana per una cifra superiore ai 50 milioni di euro, l’Inter potrà accelerare la ricerca al sostituto sia del camerunese che di Handanovic. Come raccontato dalla nostra redazione, in pole rimangono i nomi di Sommer e Trubin. Sullo sfondo, invece, altri profili esperti come Lloris, Keylor Navas e Bono del Siviglia.