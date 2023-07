Sommer (con Trubin) per il post Onana: dal colloquio col Bayern al prezzo | CM.IT

Rivoluzione Inter in porta, Sommer il prescelto da affiancare a Trubin: le ultime sul portiere che nel gennaio scorso si è trasferito al Bayern Monaco

L’Inter si appresta a compiere una vera e propria rivoluzione tra i pali. Onana andrà al Manchester United, Handanovic non rinnoverà (ma una percentuale, supper minima, va lasciata) e Cordaz – a cui è scaduto il contratto – ha scelto di seguire Brozovic all’Al-Nassr.

Se per il ruolo di terzo c’è ancora qualche dubbio, anche se in pole c’è l’ex Primavera Di Gennaro adesso al Gubbio, per quello di primo/secondo ci sono al momento due certezze: Trubin dello Shakhtar e Yann Sommer del Bayern Monaco. Un portiere giovane e di prospettiva, uno più ‘anziano’ ed esperto.

Per l’ucraino dello Shakhtar i contatti vanno avanti da tempo. L’agente e l’intermediario, quest’ultimo venerdì in sede Inter, hanno assicurato ai dirigenti interisti che l’operazione può chiudersi sui 10-15 milioni di euro.

Il classe 2001 non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 e aspetta l’Inter, come dimostrano i suoi commenti social alle notizie riguardanti la cessione di Onana.

Per quanto riguarda l’elvetico, invece, bisognerà attendere le prossime mosse del Bayern e una decisione dello stesso 34enne, colonna della Nazionale svizzera e preso dai bavaresi nel gennaio scorso per rimpiazzare l’infortunato Neuer.

Proprio il recupero di uno dei ‘simboli’ del club teutonico, nell’ultimo anno andato però in forte contrasto con la società, sarà uno degli aspetti cruciali della questione. Sommer difficilmente accetterebbe di restare con un ruolo di secondo piano.

Sommer, faccia a faccia col Bayern: ecco il prezzo

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, nei prossimi giorni ci sarà un colloquio tra il Bayern e Sommer, che ha un contratto fino al 2025.

Il faccia a faccia potrebbe risultare decisivo anche in chiave Inter, la quale già ben conosce i contorni economici dell’eventuale operazione.

Il prezzo del portiere svizzero, come appreso da CM.IT, è fissato a circa 6 milioni di euro, cifra che eviterebbe ai bavaresi una minusvalenza.