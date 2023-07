Trubin-Inter, dall’incontro all’intreccio con Onana: gli ultimi aggiornamenti

Anatolij Trubin è uno degli obiettivi dell’Inter per la porta: oggi l’incontro con l’intermediario, il punto sulla trattativa

L’incontro è andato in scena nel pomeriggio, protagonista l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, e Edoardo Crnjar, intermediario di Anatolij Trubin.

E’ proprio il portiere ucraino, 21 anni, uno dei candidati principali alla porta della società nerazzurra in caso di partenza di André Onana, sul quale si registra il nuovo rilancio del Manchester United, che ha aumentato l’offerta arrivando fino a 50 milioni (45 + 5 di bonus). Anche in questo senso va letto l’incontro che c’è stato questo pomeriggio per Trubin, un vertice nel quale l’Inter ha confermato che il 21enne di Donestk rappresenta un profilo che – per età e qualità – è nella prima fascia tra quelli che la società sta valutando per la porta.

Lo Shakhtar, società che detiene il cartellino del calciatore, dà una valutazione tra i 10 e i 12 milioni, bonus inclusi. La volontà dell’Inter è abbassare un po’ il prezzo, anche sfruttando la scadenza del contratto: tra un anno, infatti, Trubin vedrà terminare il suo accordo attuale con la società ucraina.

Calciomercato Inter, altre offerte per Trubin

Questo lo stato delle cose tra l’Inter e Trubin, un profilo che – come detto – interessa alla società e che è tra le scelte preferite dei nerazzurri.

Da fare i conti però anche con la concorrenza: l’intermediario, infatti, ha messo al corrente Marotta che il portiere ha anche altre richieste. Situazione in divenire dunque con l’incontro per Trubin che è anche un segnale della situazione Onana e del fatto che potrebbe arrivare la fumata bianca nella trattativa con il Manchester United. Un affare che segue da vicino lo stesso portiere ucraino come dimostra uno dei commenti pubblicati su Instagram e diventato virale in poco tempo.