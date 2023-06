Inter, post Onana: contatti avviati (da tempo) per Trubin: i dettagli | CM.IT

Il giovane portiere ucraino non vuole rinnovare il contratto con lo Shakhtar che scade a giugno 2024

L’Inter si muove anche per il sostituto di Onana, per il quale si attende l’offensiva del Manchester United. Sulla lista dei nerazzurri c’è anche Trubin, ventunenne dello Shakhtar affrontato l’anno scorso nel girone di Champions. Come raccolto da Calciomercato.it, i contatti col suo entourage e il club ucraino sono già stati avviati da qualche mese.

Il portiere ucraino rappresenta una grande ‘occasione’ di mercato, dato che non intende rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024. Di conseguenza lo Shakhtar dovrebbe accettare una cifra molto più bassa rispetto al potenziale valore di mercato del ragazzo, nel mirino altre big straniere, inglesi e tedesche come il Bayern oltre che italiane. Indiscrezioni parlano di una offerta dell’Udinese da 6 milioni, rispedita però al mittente.

Stando a quanto appurato ulteriormente da CM.IT, lo scorso inverno la richiesta della società ucraina era di 12 milioni di euro. Forse l’attuale potrebbe essere leggermente più bassa. In ogni caso parliamo di un prezzo molto interessante in rapporto alla giovane età e alle qualità (è bravo a giocare coi piedi) del classe 2001, adesso all’Europeo Under 21 e con alle spalle già 25 presenze a livello internazionale tra Champions ed Europa League. Al momento non risultano offerte ufficiali da parte dell’Inter, del resto Onana ancora non è stato ceduto. In tal senso quella di venerdì potrebbe essere una giornata chiave.