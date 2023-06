Onana-Manchester United, un lungo corteggiamento fino al blitz finale | CM.IT

Le prossime 48 ore possono essere decisive per il futuro di André Onana, obiettivo numero uno del Manchester United per la porta

Dopo il blitz in Inghilterra, la trattativa tra Inter e Manchester United per André Onana si sposterà in terra spagnola. Nelle prossime ore i vertici delle due società si incontreranno a Ibiza per provare a raggiungere la fumata bianca. Nei giorni scorsi, vi abbiamo parlato di colloqui sempre più fitti tra i due club, dopo il blitz a Manchester degli agenti del calciatore.

Ora i Red Devils proveranno a portare a termine un corteggiamento iniziato nei mesi scorsi. Già ad aprile, quando in molti parlavano solamente di Chelsea, vi avevamo aggiornato sull’interessamento dello United per Onana. Un interessamento nato dalla grande stima di Erik ten Hag nei suoi confronti. Il manager olandese ha conservato un ottimo rapporto con il portiere camerunense, tenendosi in contatto con il suo ex giocatore anche a distanza.

Calciomercato Inter, ore decisive per Onana

Ora, però, è arrivato il momento di accelerare e le prossime 48 ore, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, possono rivelarsi decisive in un senso o nell’altro.

La scorsa settimana, la dirigenza inglese ha preso atto della valutazione iniziale dell’Inter da 50-60 milioni di euro. Negli incontri spagnoli lo United parlerà di offerte concrete, vicine alla richiesta nerazzurra. Al pari dell’Inter, anche i ‘Red Devils’ hanno bisogno di chiudere in fretta la questione, visto che il contratto di David de Gea scadrà il prossimo 30 giugno e liberare lo spagnolo senza avere già un sostituto in mano potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio.