Premier su Onana, avviso UFFICIALE: “Ha un pensiero fisso”

L’estremo difensore dell’Inter è riuscito a ribaltare le gerarchie e togliere il posto da titolare a capitan Handanovic

Tra i principali artefici della cavalcata verso la finale di Champions League dell’Inter, Onana si prepara a vivere un imperdibile finale di stagione in maglia nerazzurra. Alla prima annata a Milano, il portiere camerunese potrebbe chiudere infatti con ben tre trofei in bacheca dopo il successo di gennaio in Supercoppa.

Una crescita esponenziale dell’ex Ajax, arrivato la scorsa estate a parametro zero e già nel mirino della Premier League. Come ribadito però dal suo agente Albert Botines in diretta su Calciomercato.it in onda su Twitch, in questo momento nella testa di Onana c’è solo una cosa: “Le voci di mercato sono normali in questa fase, ma preferisco non parlarne perché è molto presto ed ora il ragazzo è concentrato solo sul campo“.

Insomma, come spiegato dal procuratore, l’estremo difensore potrebbe rimanere ancora in maglia nerazzurra: “Con l’Inter abbiamo un contratto di cinque anni, ha altri quattro anni di contratto ed ora è concentrato solo sul finale di Serie A e sulla finale di Champions League. Ha ancora un contratto lungo, sta tranquillo. E’ molto felice, gioca nella squadra più forte d’Italia“.

Calciomercato Inter, l’annuncio su Onana: “E’ felice e contento”

Ai nostri microfoni, poi, l’agente spagnolo ha ripercorso la trattativa intrapresa lo scorso anno con il direttore sportivo Piero Ausilio.

Questi i contorni dell’operazione con l’Inter: “Il primo contatto l’ho avuto con Piero Ausilio, ancor prima della squalifica di Onana. Quando è stata ufficializzata la squalifica, Ausilio ha ribadito la sua volontà di portarlo all’Inter. Da allora ha deciso di andare all’Inter a prescindere nonostante tante altre offerte arrivate”.

Botines ha raccontato l’evoluzione in questa stagione di Onana: “E’ molto felice e contento, l’inizio è stato un po’ difficile perché ha faticato a trovare spazio. Ha lavorato duro per prendere il posto del capitano Handanovic. Ora è felice di poter giocare la finale di Champions League, lui lavora sempre per vincere dei trofei, arrivare in finale di Champions era ovviamente molto difficile”.

Infine, una battuta sul feeling con Inzaghi: “Piace molto ad Onana, è una gran bella persona che ha continui colloqui con i calciatori. Ha accettato per questo inizialmente il ruolo di secondo, ha un ottimo rapporto anche con Handanovic“.