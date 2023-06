Dal nodo de Gea a Onana: lo United è pronto allo sprint | CM.IT

Il Manchester United pronto ad accelerare per Onana, l’intreccio con il futuro di de Gea che riguarda da vicino l’Inter

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Quando Antonello Venditti ha scritto questi versi, non ha certo pensato al mondo del calcio, ma mai come negli ultimi anni le sue parole sono state messe in pratica dai protagonisti del football. Ancelotti, Allegri, Ibrahimovic, Pogba sono solo alcuni esempi di ritorni, più o meno fortunati.

Non sempre, tuttavia, è il richiamo di vecchi club a sedurre, quanto piuttosto il legame forte tra calciatori e allenatori. Come quello che c’è tra Erik ten Hag e André Onana, ancora in contatto dopo le splendide annate vissute all’Ajax.

Calciomercato Inter, lo United spinge per Onana

Che, su indicazione del tecnico olandese, il portiere nerazzurro fosse nel mirino dei Red Devils non è certo un mistero per chi ci segue, ma ora gli inglesi stanno facendo sul serio.

Dopo il blitz a Manchester dell’agente del calciatore (già rientrato alla base), lo United, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, ha intensificato i colloqui con l’Inter. I ‘Red Devils’ hanno preso atto della richiesta da 50-60 milioni di euro e stanno studiando l’offerta giusta per provare ad arrivare a dama. Nel frattempo, peró, c’è da risolvere anche il nodo David de Gea. Lo spagnolo.non ha ancora rinnovato e nelle scorse settimane ha messo in stand-by alcune offerte dall’Arabia, ma non sono esclusi rilanci dal calcio saudita. Se entro il 30 giugno non dovesse arrivare il rinnovo, lo spagnolo andrebbe via da svincolato, liberando il posto ad Onana.