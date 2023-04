Dallo scambio con il Chelsea al prezzo: le ultime su Onana | CM.IT

Protagonista di una stagione di alto livello, André Onana è il nome caldo del calciomercato Inter

A riposo nell’ultima sfida di campionato contro l’Empoli, André Onana è pronto a riprendersi il posto tra i pali nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Ingaggiato a parametro zero dall’Inter la scorsa estate, l’ex Ajax è stato uno dei principali artefici della cavalcata nerazzurra in Champions League.

A suon di ottime prestazioni, il portiere 27enne ha calamitato su di sé le attenzioni di diversi top club europei. Nelle ultime ore, si è parlato anche di un blitz imminente del Chelsea, pronto ad offrire 10 milioni di euro più il cartellino di Kepa Arrizabalaga per andare a dama. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it, pur confermando un pressing più concreto rispetto agli altri club dei Blues, tengono ancora in corsa gli altri club. Manchester United e Tottenham restano vigili sul giocatore, ma in questo momento partono leggermente indietro.

Calciomercato Inter, dal Chelsea allo United: le ultime su Onana

I ‘Red Devils’ in particolare possono far leva sulla corsia preferenziale rappresentata da Erik ten Hag. I rapporti tra Onana e l’attuale manager dello United sono rimasti ottimi dopo le splendide annate vissute all’Ajax.

Un eventuale affondo con l’Inter arriverà, tuttavia, solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo per il rinnovo di David de Gea. L’Inter, dal canto suo, si trova in una posizione di forza e un’eventuale asta per il camerunese potrebbe far segnare una plusvalenza importante a bilancio. La valutazione iniziale si aggira sui 35-40 milioni di euro.

In caso di cessione senza scambio con Kepa, il nome che maggiormente piace alla dirigenza nerazzurra resta quello di Guglielmo Vicario. Il fronte è sicuramente destinato a scaldarsi nei prossimi giorni, al punto che non è da escludere un blitz in Italia dell’agente di Onana.