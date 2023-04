Inter tra plusvalenza e pressing estero: le ultime su Onana | CM.IT

Autore di una buona prima stagione con la maglia dell’Inter, il portiere André Onana è molto stimato in Premier League, ma non solo

Ormai da tempo ‘affezionata’ alle operazioni a costo zero, l’Inter anche la scorsa estate è stata tra le squadre più attente sul mercato degli svincolati. Un atteggiamento che ha portato in dote a Simone Inzaghi uno dei migliori portieri del nostro campionato: André Onana.

A suon di buone prestazioni anche in Champions League, il portiere 26enne ha calamitato su di sé le attenzioni di diversi club europei. Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato delle sirene provenienti dalla Premier, dove Chelsea, Manchester United e Tottenham hanno richiesto informazioni sul camerunense. Le tre squadre inglesi potrebbero essere costrette ad affrontare un restyling in porta, in virtù delle trattative in salita per i rinnovi di Edouard Mendy e David de Gea e della carta d’identità di Hugo Lloris.

Calciomercato Inter, non solo i club di Premier su Onana

In casa ‘Red Devils’, l’ex Ajax può vantare uno sponsor d’eccezione, rappresentato da Erik ten Hag, con cui Onana ha collezionato ben 154 presenze con la maglia dei lancieri.

Tornano all’attualità, negli ultimi giorni si è parlato di un potenziale inserimento di Chalobah e Lukaku nelle trattative tra Chelsea e nerazzurri, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.it, allo stato attuale sia i Blues, sia le altre squadre si sono sini qui limitate a manifestare il proprio interesse per il calciatore, senza avviare trattative ufficiali con il club milanese. Formatosi nelle giovanili del Barcellona, l’estremo difensore nerazzurro, valutato più di 30-35 milioni da Marotta, è uno dei nomi sul taccuino dell’Atletico Madrid in caso di partenza di Olbak.