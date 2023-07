L’Inter vola in Giappone e Inzaghi sorride: via libera per il nuovo acquisto

L’Inter in partenza per la tournée in Giappone dove incrocerà gli ex Brozovic e Skriniar. C’è una lieta sorpresa per Simone Inzaghi nella lista dei convocati

Ultima sgambata questa mattina per l’Inter ad Appiano Gentile, prima del volo verso il Giappone per disputare la tournée in Oriente.

Il gruppo nerazzurro volerà alle 16 circa da Malpensa alla volta del paese nipponico, dove sfiderà in amichevole l’Al-Nassr della coppia Ronaldo-Brozovic e successivamente il Paris Saint-Germain dell’altro ex Skriniar con i parigini orfani però di Mbappe. Alla fine tutto risolto per Cuadrado: il club nerazzurro ha risolto in tempo le pratiche per il visto del neo-acquisto colombiano, che partirà così regolarmente con la squadra. Insieme all’ex Juventus anche gli altri nuovi acquisti Frattesi, Thuram, Bisseck e Di Gennaro. Fuori invece Radu, Agoume e Salcedo che sono in uscita sul mercato.

La lista completa dei convocati di Inzaghi per il Japan Tour 2023: Calligaris, F.Stankovic, Di Gennaro, Darmian, Acerbi, de Vrij, Bastoni, Bisseck, Gosens, Dumfries, Cuadrado, Lazaro, Calhanoglu, Sensi, Asllani, Barella, Frattesi, Mkhitaryan, Martinez, Correa, Thuram, S. Esposito, Fabbian, A.Stankovic, Stabile.