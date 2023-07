Subito problemi per Cuadrado: non parte con la squadra

L’Inter si prepara al via della stagione, c’è subito un ‘caso’ Cuadrado per Simone Inzaghi: non parte con i nerazzurri

L’Inter sta provando a ingranare le marce alte per arrivare pronta al via del campionato. Non soltanto con il lavoro sul campo, ma anche con quello sul mercato. Che nel frattempo ha regalato a Simone Inzaghi il terzo colpo, Cuadrado, dopo Frattesi e Thuram. L’arrivo del colombiano però è stato piuttosto burrascoso da subito.

L’ufficializzazione del suo arrivo, come sappiamo, è stata contornata da polemiche dal vivo, con lo striscione critico nei suoi confronti da parte della tifoseria, e con una vera e propria bufera sui social. Da capire quanto Cuadrado ci metterà a entrare nel cuore dell’ambiente nerazzurro, e se effettivamente ci riuscirà.

Nel frattempo, in vista della partenza per la tournée in Giappone, dove l’Inter affronterà l’Al Nassr e il Psg per test importanti e prestigiosi, proprio Cuadrado non sarà a disposizione di Simone Inzaghi, finendo subito fuori squadra per un ulteriore ‘caso’.

Inter, tegola immediata per Cuadrado: non parte con Inzaghi, cosa è successo

Per il momento, Cuadrado inizierà ad allenarsi alla Pinetina, ma senza prendere parte alla tournée per la quale la squadra partirà tra qualche giorno.

Nessun problema fisico, né di altro genere legato a valutazioni di tipo calcistico per il colombiano. La sua assenza, come viene riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ in edicola quest’oggi, sarà legata a problemi di visto di viaggio per il Giappone. Quindi, per vederlo al debutto in campo con la nuova maglia bisognerà attendere ancora un po’.