Tegola Spalletti, UFFICIALE: niente Europei, si opera

Tegola per Spalletti, non potrà prendere parte agli Europei: per l’azzurro è necessario un intervento chirurgico

Niente Europei per Francesco Acerbi: il difensore dell’Inter è costretto ad alzare bandiera bianca e non ci sarà domani a Coverciano quando è in programma il raduno degli azzurri.

Il calciatore è alle prese con la pubalgia e lunedì si sottoporrà ad un intervento chirurgico per risolvere il problema. Niente Europei quindi per Acerbi con Spalletti che ha preallertato Federico Gatti della Juventus: il bianconero ha dato la propria disponibilità e si è messo a lavoro nella propria sede.

Intanto, restano 29 i convocati in vista del raduno di domani:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).